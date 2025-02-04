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        Haberler Magazin Buse Terim, David Beckham ile buluştu - Magazin haberleri

        Buse Terim, David Beckham ile buluştu

        Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'da David Beckham ile karşılaşmıştı. Beckham, Terim'in birlikte fotoğraf çektirme isteğini kabul etmemişti. Terim, muradına İstanbul'da erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:58
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        Emekli İngiliz futbolcu, ABD futbol takımı Inter Miami'nin ortağı David Beckham, bir etkinlik için İstanbul'a geldi. Etklinlik çerçevesinde verilen davete, Fatih Terim'in kızı Buse Terim de katıldı.
        Buse Terim'in 49 yaşındaki David Beckham ile karşılaşması kendisi için özel bir anlam taşıdı. Terim, geçtiğimiz yaz, İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yaptığı sırada David Beckham ile karşılaşmıştı. Beckham, Buse Terim'in birlikte fotoğraf çektirmek isteğini kabul etmemişti. Bunun üzerine Terim, sosyal medya hesabından; "Nasıl sallamadı Beckham ya" mesajını yayımlamıştı. David Beckham'ın Buse Terim'in isteğini kabul etmediği anlar, basına da yansımıştı.

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        Buse Terim, David Beckham ile birlikte fotoğraf çektirme arzusunu İstanbul'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

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        Buse Terim; "Başardım diyebilir miyiz?" mesajıyla David Beckham ile birlikte yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

        David Beckham İstanbul'da
        David Beckham İstanbul'da Haberi Görüntüle
        #buse terim
        #David Beckham
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