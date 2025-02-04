Buse Terim, David Beckham ile buluştu

Emekli İngiliz futbolcu, ABD futbol takımı Inter Miami'nin ortağı David Beckham, bir etkinlik için İstanbul'a geldi. Etklinlik çerçevesinde verilen davete, Fatih Terim'in kızı Buse Terim de katıldı.

Buse Terim'in 49 yaşındaki David Beckham ile karşılaşması kendisi için özel bir anlam taşıdı. Terim, geçtiğimiz yaz, İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yaptığı sırada David Beckham ile karşılaşmıştı. Beckham, Buse Terim'in birlikte fotoğraf çektirmek isteğini kabul etmemişti. Bunun üzerine Terim, sosyal medya hesabından; "Nasıl sallamadı Beckham ya" mesajını yayımlamıştı. David Beckham'ın Buse Terim'in isteğini kabul etmediği anlar, basına da yansımıştı.