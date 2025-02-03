David Beckham ile oğlu Romeo Beckham İstanbul'da
Ünlü emekli futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte Türkiye'ye geldi
Dünyaca ünlü emekli futbolcu ve Miami Inter'ın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi. Beckham'ın oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti, kendisine eşlik etti.
David Beckham, ziyaret sırasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Beckham, ziyareti sırasında bol bol fotoğraf çektidip imza dağıttı.
Romeo Beckham ile Gray Sorrenti ise Tarihi Yarımada'yı gezdi.
Sevgilisi Gray Sorrenti ile Kapalı Çarşı'ya da giden Romeo Beckham, önce Türk bayraklı bir paylaşımda bulundu. Ardından Kapalı Çarşı’da çekilen fotoğraflarını yine Türk bayrağı emojisi ekleyerek takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram