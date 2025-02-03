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        Haberler Magazin David Beckham ile oğlu Romeo Beckham İstanbul'da - Magazin haberleri

        David Beckham ile oğlu Romeo Beckham İstanbul'da

        Ünlü emekli futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte Türkiye'ye geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 22:18 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:41
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        Dünyaca ünlü emekli futbolcu ve Miami Inter'ın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi. Beckham'ın oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti, kendisine eşlik etti.

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        David Beckham, ziyaret sırasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Beckham, ziyareti sırasında bol bol fotoğraf çektidip imza dağıttı.

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        Romeo Beckham ile Gray Sorrenti ise Tarihi Yarımada'yı gezdi.

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        Sevgilisi Gray Sorrenti ile Kapalı Çarşı'ya da giden Romeo Beckham, önce Türk bayraklı bir paylaşımda bulundu. Ardından Kapalı Çarşı’da çekilen fotoğraflarını yine Türk bayrağı emojisi ekleyerek takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #David Beckham
        #Romeo Beckham
        #Gray Sorrenti
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