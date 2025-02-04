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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Beşiktaş: 2 - Kırklarelispor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Beşiktaş: 2 - Kırklarelispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların gollerini; 62. dakikada Ernest Muçi, 79. dakikada Joao Mario attı. Bu sonucun ardından Beşiktaş gruptaki puanını 6'ya yükseltti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2025 - 19:02 Güncelleme: 04.02.2025 - 22:33
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        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise 62. dakikada Ernest Muçi maçta gol perdesini açtı. 79. dakikada ise Joao Mario farkı 2'ye çıkaran golü attı. Mücadele 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

        Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 1 puanda kaldı.

        Beşiktaş kupanın bir sonraki haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Kırklarelispor ise Kocaelispor'u evinde ağırlayacak.

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        SOLSKJAER'DEN KUPA ROTASYONU

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'u konuk eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmaya büyük oranda rotasyonla çıktı.

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda deplasmanında Twente ile oynanan müsabakanın kadrosuna göre 7 değişiklik yaptı.

        Monaco'ya kiralanan Al Musrati'nin yanı sıra Mert Günok, Jonas Svensson, Gedson Fernandes, Milot Rashica yedek soyundurulurken dinlendirilen Rafa Silva ile Ciro Immobile kadroya alınmadı.

        Norveçli teknik, Kırklarelispor karşısında yaptığı rotasyonda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Joao Mario, Alex Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na şans verdi.

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        RAFA SILVA İLK KEZ MAÇ KAÇIRDI

        Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rafa Silva, bu sezon ilk kez bir maçta saha dışında kaldı.

        Beşiktaş'ın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 32 maçta da 11'de ya da yedeklerde yer alan Rafa Silva, dinlendirildiği için Kırklarelispor maçında kadro alınmadı.

        Ligde 20, Avrupa'da 10, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda 1'er maç oynayan yıldız oyuncu bu maçlarda 10 gol attı.

        Portekizli oyuncu, Twente ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

        3 GENÇ İLK KEZ A TAKIMDA

        Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımının 3 oyuncusu ilk kez A takım forması giydi.

        Siyah-beyazlı ekibin yedek kadrosunda yer alan Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar, Kırklarelispor maçında ilk kez A takım kadrosuna dahil olarak kariyerlerinde yeni bir adım attılar.

        Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Arda Berk Özüarap da müsabakada yer alan Beşiktaşlı genç futbolcular oldu.

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        TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

        Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Biletleri 10 ve 20 liradan satışa çıkan maçı yaklaşık 15 bin taraftar tribünden takip etti.

        Öte yandan Beşiktaş sahaya, "6 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız." yazılı pankartla çıktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

        30. dakikada Semih Kılıçsoy'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Muçi'nin karşı karşıya şutunda zamanında kalesini terk eden Burak Sarı gole izin vermedi.

        43. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Burak Sarı topu kornere çeldi.

        İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 62. dakikada siyah-beyazlı ekip öne geçti. Salih Uçan'ın uzun pasında savunma arkasına sakan Muçi, sağ kanatta korner bayrağına yakın bölgede topla buluştu. Ceza sahasına girdikten sonra açısını düzelten Arnavut futbolcu, uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

        79. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rashica meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas üzerinde uygun durumdaki Joao Mario topu ağlara gönderdi: 2-0.

        86. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Fahri Kerem Ay'ın gelişine vurdu ancak kaleci Burak Sarı topu kornere çeldi.

        Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

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