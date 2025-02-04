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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ali Palabıyık: Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım - Futbol Haberleri

        Ali Palabıyık: Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım

        Süper Lig'in tartışmalı pozisyonları, haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık ile HT Spor ekranlarındaki Gözler Hakemde programında tartışıldı. Tanırlı ve Palabıyık, Süper Lig'in 22. haftasındaki pozisyonları ve birçok önemli konuyu masaya yatırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 21:55 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:55
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        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
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        Süper Lig'de 22. hafta geride kalırken oynanan mücadelelerde birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.

        Ali Palabıyık: Geçen hafta konuşmuş olduğumuz bir cümle üzerinden algı yapmaya gerek yok. Asla ve asla o şekilde anlaşılması için söylemediğimi, beni çok yakından tanıyanlar ve programın tamamını izleyenler bilir. O maçtan sonra görev aldığımı, kendi isteğimle bıraktığımı ben de biliyorum. Biz burada adil bir şekilde yaşanan pozisyonlarla birlikte olması gerekeni söyledik. Bakılan pencere kirliyse dışarı baktığınızda da herkesi kirli görürsünüz.

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        Ali Palabıyık: Lale başkan, uzun bir süre dinlendikten sonra bana yine görev verdi ama benim sorunum Mehmet Büyükekşi'yleydi. Kendisiyle görüştüğümüzde benimle yola devam etmeyeceğini biliyordum. İstifa edebileceğimi ve hakemliği bırakabileceğimi hem o zaman hem de yeni başkan Ahmet İbanoğlu'na söylemiştim. Kendisi farklı görüşte olmasına rağmen aradan geçen 3-4 günün ardından bana telefon açtıktan sonra istifamı verdim.

        Ali Palabıyık: Yaşı genç olan hakemlerin atletik performansı yeterli değil. Sosyal hayatınıza ve yediklerinize dikkat etmeli hakemler. Gerekirse özel atletizm antrenörü tutulmalı. Kaldı ki FIFA hakemi olmuşsunuz, ülkemizi temsil edeceksiniz. Ben 24 yıl hakemlik yaptım sakat olduğum dönemler dahil bir tane koşuda başarısız olmadım. Sakatlık bahane olmamalı.

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        Ali Palabıyık: Davinson Sanchez'in eli topa doğru gitse farklı bir niyet arayabilirdik. Hakem Kadir Sağlam çok doğru bir karar verdi. Kadir Sağlam genel olarak el pozisyonlarında başarılı. Ama Sorescu'nun pozisyonunda yanlış karar verdi.

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