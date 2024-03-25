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        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar

        Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çiftin dövülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Davada, tutuklu yargılanan okul müdürü İsmet T., "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:50
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        Mersin'de belediye otobüsünde 77 yaşındaki engelli Ramazan ve 71 yaşındaki Hamdiye Polat çiftini çıkan tartışmada oğlu A.O.T. ile birlikte döven 53 yaşındaki okul müdürü İsmet T.'nin yargılandığı davanın karar duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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        Tarafların hem sanık hem de müşteki olduğu duruşmaya tutuklu İsmet Turan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tutuksuz yargılanan Ramazan ve eşi Hamdiye Polat ile avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu. Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

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        Sanıklardan İsmet T., çocuğuna yönelik saldırı nedeniyle olaya müdahil olduğunu öne sürerek, "Bu kişileri zalimce darbettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Çocuğuma bastonla vurarak sakat edecekler diye korktum. Ramazan Polat'a karşı son yaptığım hareketi kendime yakıştıramadığım için özür diliyorum. Pişmanım." savunmasını yaptı.

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        Avukatları da dinleyen hakim, İsmet T.'yi Ramazan Polat'a karşı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp tahliyesine karar verdi.

        Hakim, 3 sanığın haklarındaki diğer suçlardan ise beraatine hükmetti. Başka suçtan tutuklu A.O.T'nin yargılanmasının da Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nce devam edeceği öğrenildi.

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        NE OLMUŞTU?

        Mersin'in Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T.'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'a saldırdığı anlar araç içi kamerasınca kaydedilmiş, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında dava açılmıştı.

        #otobüste yaşlı çifte dayak
        #Mersin
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