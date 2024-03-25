Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan’ın hayatı ve biyografisi

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi ve babasıyla birlikte Muğla kökenli bir aileden gelmektedir. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duyan Özkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda eğitim almaya karar vermiştir.

Devrim Özkan Kimdir?

Profesyonel kariyerine 2017 yılında başlayan Devrim Özkan 26 yaşındadır ve Rüya adlı dizide ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiştir. Bu dönemde dizi sektörüne adım atan genç oyuncu, Rüya dizisindeki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekmiş ve olumlu eleştiriler almıştır. Ardından, Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'de rol almış ve burada da oyunculuk yeteneğini sergilemiştir.

REKLAM Devrim Özkan, kariyerindeki yükselişini devam ettirerek TRT1'in popüler dizisi Vuslat'ta da önemli bir karakteri canlandırmıştır. Bu projede gösterdiği başarılı performansla sektörde adını daha da duyurmuş ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Sonraki dönemlerde ise Mevlana isimli bir yapımda yer almış ve buradaki performansıyla da takdir toplamıştır. En son Show TV'de yayınlanan Ne Gemiler Yaktım dizisinde Fidan Sezai karakterine hayat veren genç oyuncu, karakterini başarıyla canlandırarak izleyicilerden büyük ilgi görmüştür. Sahne sanatlarına olan tutkusu ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan'ın kariyerindeki başarı grafiğinin daha da yükselmesi beklenmektedir. İşte Devrim Özkan hayatı…

Devrim Özkan Hayatı İlk olarak "Rüya" adlı dizide izleyiciyle buluştu. Bu dizi, genç bir kadının yaşam mücadelesini ve aşkı arayışını konu alıyordu. Ardından, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini anlatan "Vatanım Sensin" dizisinde Rüya karakteriyle karşımıza çıktı. Bu proje, tarihi olayları ve duygusal ilişkileri ustalıkla harmanlayarak seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Özkan, oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtladığı "Vuslat" dizisinde de Ayşe karakteriyle yer aldı. Dizi, aşk, entrika ve aile bağları üzerine kurulu karmaşık bir hikayeyi işliyordu ve Özkan, Ayşe'nin güçlü ve kararlı duruşuyla dikkat çekti. Romantik komedi türündeki "Ex Aşkım" dizisinde başrolü üstlenerek farklı bir türde de başarılı olduğunu kanıtladı.