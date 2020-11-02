İzmir'de meydana gelen 6.9'luk deprem sonrası büyük acılar da yaşandı, milyonlara umut olan anlar da... Şu ana kadar 83 vatandaşımızın vefat ettiği depremde gencecik canlar da hayata gözlerini yumarken, henüz 3 yaşındaki Elif Perinçek'ten gelen haber yüreklere biraz olsun su serpti.

65. saatin sonunda enkaz altında canlı olarak kurtarılan Elif Perinçek mucizenin adı olurken, bölgede adeta duygu seli yaşandı. Deprem bölgesindeki gelişmeleri anbean izleyicilere aktarmaya çalışan Habertürk muhabiri Arzu Kaya da gözyaşlarına hakim olamadı. Arzu Kaya, o anları ağlayarak anlattı.