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        Haberler Dış Yazar Elisa isminin anlamı nedir? Elisa ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Elisa isminin analizi

        Elisa isminin anlamı nedir? Elisa ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Elisa isminin analizi

        İsimlerin anlamlarına çoğunlukla önem verilir. Çünkü bir bebeğe koyulan ismin onun gelecek hayatını etkileyeceğine inanılır. Ebeveynler çocuklarına bir isim düşünürken onu tüm yönleriyle analiz eder. Kişisel kimlik, bağlantı, kültürel, tarihi ve dini açılardan geniş bir analiz sürecine tabii tutulan bu isimlerden biri de Elisa'dır. Özellikle son yıllarda sosyal medya üzerinde popüler olmuş bu isim, anne ve babaların en sık tercih ettiklerinin başındadır. İşte "Elisa ne demek?" sorusunun yanıtı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:42
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        Elisa isminin anlamı nedir?
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        Elisa isminin anlamı ve harf analizi kadar Kur’an’da geçip geçmediği de merak konusudur. Bir ebeveyn için dünyaya yeni gelecek bebeğine isim seçmek oldukça önemlidir. Hassas düşünülen bir süreç olan isim düşünme, kişinin kendi hayatı üzerinde derinlemesine düşünmesi ve bebeğine de kendi değerlerine göre bir isim vermesiyle sonlanır. Siz de böyle bir süreçten geçiyor ve bebeğinize pozitif ve sevilen bir ad vermek istiyorsanız öncesinde Elisa ismi hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz. Detayları aşağıda bulabilirsiniz…

        ELİSA İSMİNİN ANLAMI NE?

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        Son dönemlerin en sık konuşulan isimlerinden biri olan Elisa isminin anlamı “cennet kapısında bekleyen melek” olarak ifade edilmiştir. Ayrıca bu ismin başka anlamları da vardır;

        • Mina Dağı’nda açan çiçek
        • Yaratan’a adanmış
        • Kutsal ve mutluluk veren adalar
        • Allah’ın yemini ya da sözü

        Sevilerek ve beğenilerek kız bebekler için tercih edilen Elisa ismi, köken olarak İbranice ve Arapça’dan gelir. Türkiye genelinde bu ismi üzerinde taşıyan 7.569 kişi mevcuttur. İstanbul’da 1.439, İzmir’de 519, Ankara’da ise 333 kişinin adı Elisa’dır.

        ELİSA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

        • Son derece hassas yapıya sahip olan bu insanlar, buna rağmen duygularını insanlara açma konusunda zayıftır.
        • Yaşadıkları duyguları en derinde yaşar ve dışarıya çok fazla yansıtmazlar. Bu da onların hayatlarının büyük bir bölümünde sakin, sessiz ve ketum olmasına neden olur.
        • İncitme, karşı tarafa kötü söz söyleme gibi eylemlerden çekinen bu insanlar, diğer insanların da kendisine aynı şekilde davranmasını bekler.
        • Duyguları oldukça yoğundur ve hisleri son derece kuvvetlidir.
        • Başlarına bir olay gelmeden öncesinde sezgileriyle tahmin tutturmak onların yeteneklerinden biridir. Çevresindekiler tarafından sevilen ve saygı duyulan insanlardır.
        • Duygularını doğru yönlendirebilirlerse kariyerlerinde başarılı olma ihtimalleri yüksektir.
        • Maddi kazanç bakımından şanslı insanlardır.
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        ELİSA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Bir diğer merak konusu da “Elisa Kur’an’da geçiyor mu?” sorusudur. Elisa, doğrudan Kur’an içeriğinde geçmese de dini bir anlama sahiptir. “Cennetin kapısında bekleyen melek” anlamına gelen Elisa, Hz. Zekeriya’nın hanımının ismi olarak da geçer. Bu anlamda kız bebeklere bu ismi koymanın dinen herhangi bir sakıncası bulunmamıştır. Elisa adını kızlara koymak dinen caizdir.

        ELİSA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Peki Elisa isminin analizi nedir? Bir harfin analizini yapabilmek için o ismin harf sıralaması baz alınır. Elisa ismi için harf analizi ise şöyledir;

        • E: Özellikle bir isim bu isimle başlıyorsa o kişinin sanatsal yönü muhtemelen yüksektir. Bu kişiler, zaman zaman içe dönük ve duygularını yoğun yaşayan insanlar olabilirler.
        • L: Rahat ve sakin yapılarıyla bilinen bu kişiler, duygusal yönlerine karşın sorunlar karşısında sakin kalabilmeyi de başarır. Çözüme gittikten sonra hayatlarına devam etmeği öğrenmişlerdir.
        • İ: Bir isimde bu harf yer aldığında inci ruhlu kişilerden söz etmek mümkün olur. Bu harfi isminde taşıyanların daha çok hassas yönleri dikkat çeker.
        • S: İsmi içinde “S” harfi olan insanlar, çoğunlukla hırslı yönleriyle öne çıkar. Bu kişilerin üretken tarafları ve görünür işe sahip olmaları da dikkat çekicidir.
        • A: Elisa adında son harf, alfabede ilk harf olan A, kişinin liderlik yönünün baskın olduğuna işaret eder.
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