Elisa isminin anlamı nedir? Elisa ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Elisa isminin analizi

Elisa isminin anlamı ve harf analizi kadar Kur’an’da geçip geçmediği de merak konusudur. Bir ebeveyn için dünyaya yeni gelecek bebeğine isim seçmek oldukça önemlidir. Hassas düşünülen bir süreç olan isim düşünme, kişinin kendi hayatı üzerinde derinlemesine düşünmesi ve bebeğine de kendi değerlerine göre bir isim vermesiyle sonlanır. Siz de böyle bir süreçten geçiyor ve bebeğinize pozitif ve sevilen bir ad vermek istiyorsanız öncesinde Elisa ismi hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz. Detayları aşağıda bulabilirsiniz…

ELİSA İSMİNİN ANLAMI NE?

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Son dönemlerin en sık konuşulan isimlerinden biri olan Elisa isminin anlamı “cennet kapısında bekleyen melek” olarak ifade edilmiştir. Ayrıca bu ismin başka anlamları da vardır;

Mina Dağı’nda açan çiçek

Yaratan’a adanmış

Kutsal ve mutluluk veren adalar

Allah’ın yemini ya da sözü

Sevilerek ve beğenilerek kız bebekler için tercih edilen Elisa ismi, köken olarak İbranice ve Arapça’dan gelir. Türkiye genelinde bu ismi üzerinde taşıyan 7.569 kişi mevcuttur. İstanbul’da 1.439, İzmir’de 519, Ankara’da ise 333 kişinin adı Elisa’dır.