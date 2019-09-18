İspanyol model-tasarımcı Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu iş insanı Caner Karaloğlu ile sevgilisi Tuba Ünsal'ın kendisini bir günde iki kez dövdükleri iddiasıyla savcılığa şikayet etmişti. Tuba Ünsal da karşı darp raporu alarak gözyaşları içerisinde iddiaları yalanlayıp, "Ben şiddet gördüm" demişti.

Elisabeth Mas Vall, sessizliğini ilk kez bozdu. 2. Sayfa programının haberine göre; Vall muhabirlerin, "Kavga iddiaları hakkında ne diyorsunuz?" sorusu üzerine,"İddia değil, hepsi doğru. Mahkemeye başvurdum.. Şimdi her şey yasaların elinde... Olaylar çok karmaşık ve şu anda bir ayrılık sürecindeyiz. Bu yüzden sanırım avukatımla konuşmanız daha doğru olabilir." dedi.