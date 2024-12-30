Elmalı Kurabiye Tarifi: Elma Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

İçi yumuşacık elma dolgulu dışı ise harika bir kurabiye hamurundan oluşan bu damak çatlatan mükemmel elmalı kurabiye için tam ölçülere uymak ve belirtilen sürede pişirmeye dikkat etmek önemlidir. Çayların ve kahvelerin mükemmel bir eşlikçisi olan elmalı kurabiyeler pek çok insan tarafından tercih edilen bir kurabiyedir. Peki, elmalı kurabiye nasıl yapılır? Lezzetli elmalı kurabiyelerin yapımı hakkındaki tüm detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

ELMALI KURABİYE MALZEMELERİ Mis gibi kokan ve lezzeti ile damaklarda nefis bir tat bırakan ağızda dağılan elmalı kurabiye tarifine geçmeden önce gerekli malzemeleri inceleyelim. İşte, elmalı kurabiye malzemeleri… REKLAM Elmalı kurabiye hamuru için gereken malzemeler: • 200 gram tereyağı • 2 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası

• 1 çay bardağı pudra şekeri • 2 yemek kaşığı yoğurt • 1 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi • Yarım çay bardağı sıvı yağ • 1 adet yumurta • 1 paket vanilya • 1 paket kabartma tozu • 3,5 – 4 su bardağı un Elmalı kurabiyenin iç harcı için gereken malzemeler; • 5 adet elma • 3 yemek kaşığı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı tarçın • 1 çay bardağı ceviz Üzeri için gereken malzeme; • Pudra şekeri REKLAM ELMALI KURABİYE NASIL YAPILIR? “Elmalı kurabiye nasıl yapılır?” sorusu çay sofralarına minik tatlar eklemek isteyen pek çok kişi tarafından merak edilir. Aslında evde elmalı kurabiye yapımı her ne kadar biraz zor gibi görünse de oldukça kolaydır.

Elmalı kurabiye tarifi öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz; • 8 – 10 kişilik • 15 dakika hazırlama süresi • 30 dakika pişirme süresi • 1 porsiyon 613 kalori Elmalı kurabiye tarifi; • Derin bir karıştırma kabının içerisine un hariç bütün malzemeleri ekleyerek yoğurun. Bütün malzemeler iyice birbirine karıştığında yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurmaya Kurabiye hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. İşte, ağızda dağılan kıyır kıyır bir elmalı kurabiye yapabilmeniz için gereken elmalı kurabiye hamuru hazır.

• Ardından elmalı kurabiye iç harcı için elmaların kabuklarını soyun ve elmaları rendeleyin. • Rendelediğiniz elmaları bir tencere veya tavaya koyun ve içerisine tarifte belirtilen ölçüde şeker ekleyerek ocağın altını açın. • Yaklaşık 5 dakika kadar elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirin ve ocağın altını kapatın. • Ardından hazırlamış olduğunuz iç harcın içerisine tarçın ekleyin ve iyice karıştırın.

• Hazırlamış olduğunuz elmalı iç harcı geniş bir kabın içerisine alarak soğuması için bir kenarda bekletin. • Daha öncesinde hazırlamış olduğunuz elmalı kurabiye hamurunu bir merdane yardımıyla açın. • Açmış olduğunuz bu hamuru yuvarlaklar oluşturacak şekilde kesin. Bunun için bir aparattan veya çay bardağından yardım alabilirsiniz. • Kestiğiniz hamurların ortasına elmalı iç harcı ekleyerek hamurun iki kenarından harcın üzerini kapatacak şekilde birleştirin.

• Şekillendirdiğiniz elmalı kurabiyeleri yağlı kağıt yerleştirilmiş fırın tepsine yerleştirin ve 170 – 180 derecelik fırına yerleştirin. • Fırındaki elmalı kurabiyeleri üzerleri pembeleşmeden çıkarın. • Elmalı kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpiştirin. İşte, elmalı kurabiyeleriniz hazır. Afiyet olsun! Çay saatlerinizin vazgeçilmez eşlikçisi olan elmalı kurabiyelerin yapımı işte bu kadar basit… Damaklarda harika bir tat bırakan elmalı kurabiyeleri dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bir limon sıkacağının arka kısmına streç film yerleştirin bir parça hamuru üzerine koyun. Ardından hamuru oyup içine elmalı harç ekleyerek altını kapatabilirsiniz ya da daha da kolay olması için kurabiyelerinizi sandviç şeklinde yapabilirsiniz. İşte, evde yapabileceğiniz bazı kolay elmalı kurabiye şekilleri bu şekildedir.

AĞIZDA DAĞILAN LEZZETLİ ELMALI KURABİYELER için PÜF NOKTALARI • Fırından çıkardıktan sonra elmalı kurabiyeler bir süre daha pişmeye devam eder. Bu nedenle kurabiyeleri çok fazla pişirmemeye dikkat edin. • Eğer elmalı kurabiye hamuru dağılırsa hamura kontrollü olarak tereyağı ilave ederek yoğurmaya devam edin. • Ele yapışmayan ve kolay bir şekilde dağılmayan elmalı kurabiye hamuru yapabilmek için unu yavaş bir şekilde ilave edin.