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Elmalı pasta yapılırken önemli püf noktalar vardır. Bunlardan biri; hamurun mutlaka ağızda dağılan yapıda olmasıdır. Elmalı pasta yaparken birçok tarifle karşılaşırız. Bu tarifler arasında hamuru tam tutmayan içerikler de yer alır. Bu sebeple iyi bir elmalı pasta yapmak için tarif seçerken dikkat etmek gerekir. Elmalı pasta yaparken çok ekşi elma kullanmamak gerekir. Ekşi elmalar iç harcın tadını bozabilir. Elmalı pasta yaparken hamura dilediğiniz şekli vererek pastanızı sofranızın yıldızı yapabilirsiniz.

Kaç kişilik: 8

Hazırlama süresi: 35 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Kalori: 237 kcal

Elmalı Pasta Malzemeleri:

1 adet yumurta

4-4,5 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı yoğurt

1 paket oda sıcaklığında bekletilmiş margarin (250 gram)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Elmalı Harç Malzemeleri:

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

4 adet rendelenmiş elma

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

Dilediğiniz miktarda pudra şekeri

Elmalı Pasta Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Kabuklarını soyup rendelediğiniz elmaları tavaya alıp üzerine şekeri ekleyelim.

Rendelediğiniz elmalar suyunu salıp tekrar suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak kontrollü bir şekilde pişirelim.

Elmalar piştiğinde ocağın altını kapatıp dövülmüş ceviz ve tarçını ekleyerek güzelce karıştıralım.

Elmalı pasta harcının daha hızlı soğuması için iç harcı farklı bir kaba alarak harcın soğumasını bekleyelim.

Elmalı pasta hamuru yapılışı:

1 yumurtayı ve 1 su bardağı pudra şekerini karıştırma kabınıza alarak iyice karıştıralım.

Oda sıcaklığında yumuşamış margarin, yoğurt, vanilya, kabartma tozu ve 4-4,5 su bardağı elenmiş unu karıştırma kabına ekleyelim. Harca unu eklerken mutlaka kontrollü olalım. Hamur kıvamını yakalamak için belirtilen miktardan daha az veya daha fazla un kullanabilirsiniz.

Malzemeleri iyice karıştırıp ve ardından hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamur malzemelerinin iyice özdeşleşmesine özen gösterelim.

Hazırladığınız elmalı pasta hamurunun dinlenmesi için 15-20 dakika bekletelim.

Mutfak tezgahını unlayın ve hamurun yarısını merdane yardımı ile yuvarlak olacak şekilde açalım.

Elinizde daire kesme aparatı bulunuyorsa onunla yoksa bir bardak yardımı ile hamura daire şeklini vererek keselim.

Dilerseniz yarım ay gibi farklı şekillerde de elmalı pasta hamurunuzu dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz.

Elmalı pasta yapılışı:

Hazırladığınız ve soğuyan iç harçtan dairenin ortasına yerleştirelim.

Hamurları D şekli olacak ve iç harcın dışarıya taşmayacağı şekilde kapatalım.

Pişirme kağıdını fırın tepsinize serelim.

Hazırladığınız elmalı pasta hamurlarını tepsiye yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirerek üzeri kızarmadan fırından alalım. Pişirme aşamasında kontrollü olmanızda fayda var eğer çok pişirirseniz hamur dağılabilir.

Pişen elmalı pastaları soğumaya bırakalım.

Soğuyan elmalı pastaların üzerine dilediğiniz miktarda pudra şekerini eleyerek serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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