Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yemek Yapma Saray Sarması Tarifi: Saray Sarması Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
ABONE OL

Saray sarması tarifi: Saray sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Mutfağımızın vazgeçilmeyen lezzetleri arasında yer alan muhallebi tek başına tüketebildiği gibi çeşit çeşit tatlılarda da ana malzeme olarak yer almaktadır. Akşam yemeğinden sonra hafif sütlü tatlı arayanlar için vazgeçilmeyen bir lezzet olan saray sarması tarifi ile misafirlerinizin damaklarını şenlendirebilirsiniz.

Saray Sarması Tarifi: Saray Sarması Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Pratik tatlı yapmayı kim sevmez ki? Hem pratik hem lezzetli bir tatlı yapmak için tarifleri fazla uzakta aramanıza gerek yok. Saray sarması yapılışı ile ister beş çayına isterseniz akşam çaylarına lezzetli bir tatlı hazırlamak mümkün! Saray sarmasını kakaolu ve sade olarak yapabilirsiniz. Kakao sevmeyen kişiler için sade saray sarması alternatif ve lezzetli bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Saray sarması Hindistan cevizi ile yapılabildiği gibi bisküvili saray sarması tarifleri de bulunur. Şerbetli tatlı tüketmeyen veya ağır tatlıları sevmeyen kişilerin seveceği lezzette olan saray sarmasının iç malzemelerini dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Saray sarmasının içine mevsimine uygun meyve parçacıkları koyarak sunuma hazırlayabilirsiniz. Muzlu saray sarması en çok tercih edilen meyveli saray sarması tarifleri arasında yer alır. Dilerseniz mevsimine uygun çilek meyvesini de küçük parçalar halinde içerisine koyup rulo haline getirebilirsiniz.

  • Kaç kişilik: 6-8 kişilik
  • Pişirme süresi: 20 dakika
  • Hazırlama süresi: 15 dakika
  • Kalori: 1 adet 250 kalori

Saray Sarması Malzemeleri

  • 1 poşet krem şanti
  • 2 su bardağı sade Hindistan cevizi
  • 1 su bardağı soğuk süt (200 ml su bardağına)

Kakaolu Muhallebi için;

  • 1 litre süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya

Süsleme için;

  • Kırmızı meyveler
  • Toz Antep fıstığı

Saray Sarması Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • Öncelikle kakaolu muhallebimizi hazırlayarak tatlımıza başlayalım.
  • 1 litre sütü, 1 su bardağı toz şekeri, 1 buçuk su bardağı unu ve kakaoyu derin bir tencereye alarak karıştıralım. Ocağın altını açarak pişirmeye başlayalım. Dilerseniz kakaolu muhallebi yerine sade muhallebi de hazırlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kakao yerine 2 yemek kaşığı un ekleyerek sade muhallebi elde edebilirsiniz.
  • Muhallebiyi karıştırarak pişirelim.
  • Göz göz olmaya başlayınca tereyağı ve 1 paket vanilyayı muhallebinin içerisine ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Muhallebinin kıvamı koyulaşınca ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakalım.
  • Kullanacağınız fırın tepsinizin üzerini streç film ile kaplayalım. Ardından Hindistan cevizini üzerine serpiştirelim. Hindistan cevizinin eşit şekilde dağılması önemli bu yüzden elimizle eşit olmayan yerleri düzleyelim.
  • Hazırladığınız muhallebi harcını Hindistan cevizi üzerine dökelim.
  • Muhallebinin tepsiye eşit dağılması gerekir. Spatula yardımı ile muhallebiyi düzleyelim.
  • Muhallebi soğuyana kadar oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat soğumasını bekleyelim.
  • Krem şantiyi yapmak için uygun bir karıştırma kabına soğuk süt ve krem şantiyi dökelim. Krem şanti kıvamlı bir hale gelene kadar mikser yardımıyla çırpalım.
  • Muhallebimiz soğuduktan sonra krem şantiyi güzelce muhallebinin üzerine sürelim. Eşit ve düzgün olmasına dikkat edelim. Muhallebinin soğuması önemli bir nokta. Eğer muhallebi soğumadıysa krem şanti eriyecektir.
  • Hazırlığı tamamlanan tatlımızı 1 saat buzdolabında bekleterek soğumasını sağlayarak dinlendirelim.
  • Muhallebili saray sarmamızı 12 dilim olacak şekilde dilimleyelim. Düzgün bir şekil elde etmek adına kenarlardan 1 parmak kadarını kesebilirsiniz.
  • Streç filmi hafifçe kaldırarak dilimleri rulo haline getirebilirsiniz. Burada dilerseniz rulo içerisine ince muz dilimleri veya çilek dilimleri koyabilirsiniz. Tüm dilimleri rulo olacak şekilde saralım ve servis tabağına alalım.
  • Tatlı üzerine dilerseniz toz Antep fıstığı veya kırmızı meyvelerden koyabilirsiniz.
  • Dilediğiniz şekilde süsleme yaparak servise hazır hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışardan almaya son! Hem sağlıklı hem katkı maddesiz kolay ev yapımı dondurma tarifi!
YEMEK YAPMA Hem sağlıklı hem katkı maddesiz ev yapımı dondurma ...
Elmalı Kurabiye Tarifi: Elma Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Elmalı kurabiye tarifi
Kadayıflı Muhallebi Tarifi: Tel Kadayıflı Muhallebi Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Tel kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
İçli Köfte Tarifi: Evde İçli Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA İçli köfte tarifi
Dondurma Tarifi: Evde Doğal Malzemelerle Dondurma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Evde doğal malzemelerle dondurma nasıl yapılır?
Fırında Kıymalı Karnabahar Tarifi: Fırında Kıymalı Karnabahar Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Fırında kıymalı karnabahar tarifi
Karnabahar Köftesi Tarifi: Karnabahar Köftesi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Karnabahar köftesi tarifi
Beşamel Soslu Karnabahar Graten Tarifi: Fırında Karnabahar Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Fırında beşamel soslu karnabahar graten tarifi
Karnabahar Yemeği Tarifi: Karnabahar Yemeği Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Karnabahar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Limonlu Cheesecake Tarifi: Limonlu Cheesecake Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Limonlu Cheesecake nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.