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Haberler Yemek Yapma Kolay Kek Tarifi: Evde Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Kolay kek tarifi: Evde kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Gün içerisinde çayın yanına bir şeyler hazırlamak istediğimizde aklımıza gelen ilk yiyeceklerden biri kektir. Hem yapımının kolay olması hem de malzemelerinin her evde bulunması dolayısıyla çok sık tercih edilen besindir. Çat kapı gelen misafirleriniz için kolay kek tarifi araştırıyor olabilirsiniz. Biz de sizin için hem lezzetli hem yapımı kolay olan kek tarifini hazırladık.

Kolay Kek Tarifi: Evde Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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“Çayın yanına ne yapsam?” sorusuna en çok verilen cevap “kek” oluyor. Kek, 7’den 70’e herkesin severek yediği özellikle çocukların okulda veya okuldan sonraki öğünlerinde yemekten keyif aldıkları lezzetli tarifler arasında bulunur. Kekin birden fazla çeşidi bulunur. Bunlar; çikolatalı, havuçlu-tarçınlı, fındıklı, cevizli, kayısılı, kuru meyveli gibi çeşitlerdir. Siz de damak zevkinize ve malzemelerinize göre kekinizi hazırlayabilirsiniz. Eğer elinizde sade kek tarifi var ise bu tarif içerisine çeşitli meyve ve kuruyemiş koyarak kekinizi istediğiniz şekilde lezzetlendirebilirsiniz.

Kek yaparken bazı püf noktalar vardır. Bunları bildiğinizde kekiniz puf puf kabarır ve yiyenlerin yedikçe yiyesi gelir. Öncelikle yumurta ve şeker diğer malzemeler eklenmeden güzelce çırpılmalıdır. Yumurta ve şekerin iyi çırpılması kekte yumurta kokusunun olmaması için önemlidir. Keklerin içerisinde süt yerine yoğurt veya su kullanılabilir. Süt kekin daha da yumuşak bir dokuya sahip olmasını sağlar.

Kek yapımında püf noktalarından biri yumurtaları oda sıcaklığında kullanmaktır. Oda sıcaklığında yumurta kullandığınızda kekiniz güzel bir şekilde kabaracaktır. Un ve kabartma tozunu eleyerek kullanmanız yine kekinizin güzel bir şekilde kabarmasını sağlar. Kek kalıbınızın yapışmaz olmasına dikkat etmelisiniz. Kek harcın dökmeden önce kek kalıbını yağlamak kekinizin kalıptan parçalanmadan çıkmasını sağlar.

İnternet üzerinde kolay kek yapımı ile ilgili çeşitli tarifler bulabilirsiniz. Biz sizler için çay saatine uygun, misafirleriniz tattığında damaklarını şenlendirecek lezzette, bulut yumuşaklığında bir kek tarifi derledik. İster misafirlerinize isterseniz çocuklarınız için hazırlayacağınız sade kek tarifini kısa sürede yapıp servis edebilirsiniz.

  • Kaç kişilik: 6-8 kişilik
  • Hazırlama süresi:20 dakika
  • Pişirme süresi: 45 kişilik
  • Kalori: 1 porsiyon 298 kalori

Kolay Kek Malzemeleri

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3-3 buçuk su bardağı un (200 ml su bardağı kullanıldı)

Kolay Kek Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • Derin bir karıştırma kabı içerisine 3 yumurtayı kıralım.
  • Yumurtayı kırdıktan sonra 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim mikser ya da tel çırpıcı yardımı ile köpük olana kadar iyice çırpalım.
  • Yumurtaları iyice çırpmak kekten yumurta kokusu gelmemesi ve güzel kabarması açısından önemlidir.
  • Ardından 1 su bardağı sıvıyağı ve 1 su bardağı sütü ekleyelim ve karıştıralım.
  • 3, 3 buçuk su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyelim karıştıralım.
  • 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekleyelim.
  • Kekimizi güzelce aynı yönde çırpalım.
  • Kek kalıbını tereyağı veya sıvıyağ ile yağlayalım.
  • Fırınınızı önceden mutlaka ısıtın yoksa kekiniz istediğiniz gibi kabarmayacaktır.
  • 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirelim.
  • Kek pişerken ilk 15 dakika fırının kapağını açmayalım. Fırının kapağı açıldığında kabarmak üzere olan kekinizde sönme olur ve güzel bir şekilde kabarma olmaz.
  • Kekinizin pişip pişmediğini kürdan testi ile anlayabilirsiniz. Kürdanı keke batırdığınızda üzerine kek harcı yapışıyor ise kek henüz pişmemiştir. Eğer yapışma yoksa kekiniz pişmiş demektir.
  • Pişen kekinizi fırından alalım ve oda sıcaklığında soğumaya bırakalım.
  • Soğuyan keki ters çevirerek kek kalıbından çıkararak dilimleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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