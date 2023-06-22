HABERTURK.COM

Poğaçalar sabah kahvaltıları dahil günün her saatinde keyifle tüketebilirsiniz. Çay saatlerinde, toplantılarda, pikniklerde en çok yapılan ürünlerden biri poğaçalardır. İçerisine dilediğiniz harcı ekleyip damak tadınıza göre lezzetlendirebilirsiniz. Okulda giden çocuklarınızın beslenme saatine ne koyacağınıza karar veremediyseniz yumuşak poğaça tarifi ile hem besleyici hem de doyurucu bir öğün oluşturabilirsiniz.

Poğaça yapmanın püf noktaları bulunur. Öncelikle tereyağının oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekir. Eğer tereyağı yumuşamamış ise hamura güzel bir şekilde karışamaz. Bir diğer önemli nokta kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur elde etmektir. Hamurunuzun ele yapışmayan kıvamda olması için un miktarını iyi ayarlamanız gerekir. Eğer fazla un koyarsanız hamurunuzda çatlama meydana gelir.

Çat kapı gelen misafirler için en kolay poğaça tarifi ile yumuşak poğaçalar elde edebilirsiniz. Çayın yanına en çok yakışan eşlikçilerden biri olan poğaçalarınız ile misafirlerinizin damağını şenlendirebilirsiniz.

Kaç kişilik: 5-6 kişilik

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Kalori:1 adet 298 kalori

Mayasız Kolay Poğaça Malzemeleri

Poğaça Hamuru için:

½ su bardağı sıvıyağ (100 ml)

½ su bardağı süt (100 ml)

50 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

1 adet yumurta

2 çay kaşığı tuz

3,3 buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

İç Harcı için:

2/3 su bardağı (yaklaşık 150 gr) beyaz peynir veya lor peyniri

İsteğe göre maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı susam

Mayasız Kolay Poğaça Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Süt, sıvı yağ ve yumurtayı derin yoğurma kabına alalım. Ardından içerisine oda sıcaklığında yumuşayan tereyağını da ekleyelim ve iyice karıştıralım.

Unumuzu eleyelim ve elenen unun yarısı kaba ekleyin. Ardından tuz ve 1 paket kabartma tozunu ekleyelim. Tahta kaşık veya spatula yardımıyla güzelce karıştıralım.

Hamurun ele yapışmayan bir kıvama gelmesi gerekir. Harcınızı karıştırın ve ele yapışmayan hamur elde edene kalan diğer kalan unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde hamura ekleyelim.

Hamurunuz ele yapışmayan kıvama elmiş olmalı.

Hamurunuzu öncelikle 4 eşit parçaya ardından her hamur parçasını 3 parçaya bölelim.

Elde ettiğiniz hamur sayısı 12 adet olmalı.

Hamurlarınızı eşit şekilde bölmenizin ardından eliniz ile güzelce yuvarlak şekil verelim.

Hamurlarınızı eliniz ile bastırarak düz şekil almasını sağlayalım.

Yuvarlak hamurların içerisine 1 tatlı kaşığı ufalanmış beyaz peynir ya da lor peyniri koyalım. (Dilerseniz maydanoz kıyıp peynir harcı içerisine koyabilirsiniz.) Peyniri koymanızın ardından hamurunuzu sağ ve sol tarafından tutup orta yerde birleştirelim. Hamurun güzelce kapandığından emin olalım.

Fırın tepsisine yağlı kağıdı serelim. Eğer yağlı kağıdınız yok ise tepsiyi güzelce yağlayalım.

Hamurun birleştirdiğiniz kısmı alt tarafta kalacak şekilde hamurları tepsiye dizelim.

1 yumurtayı sarısından ayıralım ve fırça yardımıyla poğaçaların üzerine güzelce sürelim.

Susam ve çörek otunu karıştırıp poğaçaların üzerine serpiştirelim. Dilerseniz susam ve çörek otunu ayrı ayrı serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika poğaçaları pişirelim.

Pişen poğaçaları fırından çıkararak 10 dakika dinlendirelim.

Mayasız poğaçalarınızı dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Dilerseniz soğuyan poğaçalarınızı buzlukta saklayarak muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

ÖNERİLEN VİDEO