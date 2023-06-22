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Pirinç pilavı nişasta oranı yüksek bir besin olarak karşımıza çıkar. Pirinçteki nişastayı azaltmak için pilavı yapmadan önce mutlaka tuzlu suda pirinci 15 dakika bekletmek ve bol su ile arındırmak gerekir. Yapacağınız bu işlem pirinçteki nişasta oranının azalmasını ve pirinç pişerken tanelerin yapışmamasını sağlar.

Pirinç pilavı akşam yemeklerinde ve davetlerde sıklıkla karşımıza çıkan bir yemek türüdür. Yapımı sırasında farklı teknikler kullanılır. Pirinç pilavı sade olarak hazırlanabildiği gibi şehriye kullanarak da pişirilebilir. Şehriyeli pirinç pilavı yaparken istediğiniz biçimde şehriye kullanabilirsiniz. İster tel şehriye ister yıldız, isterseniz de arpa şehriye kullanarak lezzetli bir pilav hazırlayabilirsiniz. Şehriyesiz pirinç pilavı ile şehriyeli pirinç pilavı arasında bulunan tek fark şehriyelerin pirinçler kavrulmadan önce kavrulmasıdır.

Pirinç pilavının tutması için ölçü kullanmak önemlidir. Pirinç pilavı ölçüsü 1 bardak pirince 1,5 su bardağı su olarak verilmektedir. Siz kişi sayısına göre orantılı olarak miktarı arttırabilirsiniz. Pirinç pilavı yapımı, pilavı tutturabilmek bazı kişilere zor gelmektedir. Fakat ölçüleri tam kullandığınız ve püf noktalara uyduğunuz takdirde pirinç pilavınızın tutmaması zor bir ihtimaldir. Güzel bir pirinç pilavı elde etmek için pirincin türü de önemlidir. Eğer lezzetli bir pilav pişirmek istiyorsanız baldo pirinç veya pilavlık pirinç kullanmalısınız. Pilavı servis anına kadar hiç karıştırmamak gerekir. Servis etmeden önce pilavınızı karıştırıp servise hazır hala getirebilirsiniz.

Kaç kişilik: 5 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Kalori: 1 porsiyon için 297 kalori

Pirinç Pilavı Malzemeleri

2,5 su bardağı sıcak su (dilerseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

2 su bardağı pirinç

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Pirinçleri ıslatmak için üzeri geçecek kadar sıcak su ve bir tatlı kaşığı tuz kullanabilirsiniz.

Pirinç Pilavı Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Pirinçleri bol su ile nişastası çıkana kadar suyun rengi berraklaşana kadar yıkayalım.

Derin bir kaba pirinçleri alalım ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Ardından tuzu ekleyelim ve karıştıralım.

15-20 dakika sıcak suda pirinçleri bekletelim.

Süre dolduğunda pirinçleri güzelce yıkayalım nişasta çıkmaya devam ediyorsa yine su berraklaşana kadar yıkama işlemine devam edelim. (Yıkama sırasında pirinçleri çok fazla karıştırmayın, pirinçleri kırmamak gerekir)

Pilav tenceresinde tereyağı eritelim ve sıvıyağı da ilave edelim.

Suyunu süzdüğümüz pirinçleri tencereye ilave edelim.

4-5 dakika pirinçleri kavuralım. Pirinçler tane tane dökülmeye başladığında pirinçler kavrulmuş demektir.

Pirinçlerin kavrulmasının ardından sıcak suyumuzu ekleyelim. Dilerseniz et suyu veya tavuk suyu kullanabilirsiniz. Kullanacağınız tavuk suyu yağlı ise yarım tavuk suyu kullanıp gerisine su ekleyebilirsiniz. Tavuk suyu yağlı değil ise su miktarının tamamı yerine tavuk suyu kullanabilirsiniz.

Tuzumuzu ekleyelim ve yavaşça karıştıralım.

Pilav tenceresinin kapağını kapatalım ve önce yüksek ateşte pişirelim.

Pilavımızın üzeri göz göz olduğunda tencereyi kısık ateşe alalım. (Pirincin göz göz olması pirinçlerin yumuşayarak suyunu çekmesidir.)

Pilavımızın pişmesinin havlu peçete sererek pilav tenceresinin kapağını kapatalım.

10-15 dakika pilavın dinlendirelim.

Servis sırasında tahta kaşık kullanarak tabaklara servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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