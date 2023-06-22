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Haberler Yemek Yapma Elmalı Kurabiye Tarifi: Elma Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Elmalı kurabiye tarifi: Elma kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Çay saatlerinin yanına yakışanı olmazsa olmazı bazı lezzetler bulunur. Bu lezzetlerden biri elmalı kurabiyedir. Kurabiyelerin şahı olarak bilinen elmalı kurabiyenin yapımı kimilerine göre uğraştırıcı gelirken kimileri de yaparken zorluk çekmemektedir. Elmalı kurabiye tarifi püf noktaları olan ve bu püf noktalara dikkat edildiğinde kıyır kıyır ağızda dağılan bir lezzet elde etmemeniz imkânsız. Siz de lezzetli, damak çatlatan bir elmalı kurabiye yapmak istiyorsanız vereceğimiz tarifi hemen yapmalısınız!

Elmalı Kurabiye Tarifi: Elma Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Çay saatleri, doğum günleri, toplantılar gibi kalabalık misafirlerin ağırlanacağı masalarda gözümüze ilk çarpan lezzet üzeri pudra şeker kaplı elmalı kurabiyeler olmaktadır. Ağızda dağılan elmalı kurabiye çocuklarında çok sevdiği lezzetlerden biridir. Özellikle çocuklu aileler ara öğünlerde yanında süt ile çocuklarına elmalı kurabiye ikram edebilir. Kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi doğum günlerinin aranan lezzetleri arasında yer alır. Elma ve tarçının damakta bıraktığı nefis tat ile misafirlerinizin beğenisini kazanabilirsiniz.

Elmalı kurabiyenin tek bir şekli yoktur. Çeşit çeşit birbirinden farklı elmalı kurabiye şekilleri ile şekil vererek ikramlarınızın göze hitap etmesini sağlayabilirsiniz. Kurabiye hamuruna şekil verirken zorluk yaşamanız durumunda hamurunuzu yuvarlak yapıp elinizde ortasını açarak içine harcı yerleştirip ardından hamuru kapatabilirsin. Misafirlerinize daha farklı şekillerde elmalı kurabiye sunmak istediğinizde limon sıkacağından destek alabilirsiniz. Elmalı kurabiye hamurunuz ile Semerkant ve şerit kurabiye şekillerini de yapabilirsiniz.

Evde elmalı kurabiye yapımı sırasında eksik malzeme kullanımı hamurunuzun tam tutmamasına neden olabilir. Tüm hamur malzemelerinin eksiksiz koyulması önemli bir nokta olarak karşımıza çıkar. Siz de ağızda dağılan elmalı kurabiye tarifimizi deneyerek çay saatlerinizin yanında keyifle tüketebilirsiniz.

  • Kaç kişilik: 8-10 kişilik
  • Hazırlama süresi:15 dakika
  • Pişirme süresi:30 dakika
  • Kalori:1 porsiyon 615 kalori

Elmalı Kurabiye Malzemeleri

Elmalı kurabiye hamuru için:

  • 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarin
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay bardağı nişasta
  • 2 çay bardağı pudra şekeri
  • 3 su bardağı un (200 ml)
  • 1 paket kabartma tozu

İç harcı için:

  • 3 adet rendelenmiş elma
  • 1 su bardağı ince kıyılmış ceviz içi
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için: Pudra şekeri

Elmalı Kurabiye Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • İlk olarak elmalarımızı rendeleyelim. Ardından rendelediğimiz elmaları, tarçın ve şekeri tavaya alalım.
  • Elmalar suyunu salıp tekrar suyunu çekene kadar orta ateşte pişirelim. Pişen iç harcını bir kenarda soğumaya bırakalım.
  • İç harcımız soğuduğunda içerisine kıyılmış cevizi ekleyelim.
  • Elmalı kurabiye hamuru için derin karıştırma kabına yumuşamış margarin, pudra şekeri, yoğurt ve diğer tüm malzemeleri ekleyerek karıştıralım. Unu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemek önemlidir.
  • Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim.
  • Hazırlanan hamur 20 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakalım.
  • Dinlenen hamur 5 ayrı bezeye ayıralım.
  • Her bir bezenin altını üstünü unlayalım ve tatlı tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açalım. Hamuru açarken tatlı tabağınızı ölçü olarak kullanabilirsiniz.
  • Açılan hamuru pizza dilimleri gibi 8 eşit parçaya bölelim.
  • Hamurun geniş kısımlarına elmalı iç harçtan koyalım ve rulo şeklinde yuvarlayarak saralım. (Mini kalem böreği şeklinde olacak)
  • Fırınınızı önceden 180 derecede ısıtalım.
  • Kurabiye hamurlarını yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirerek pişmesi için fırına koyalım.
  • 20-25 dakika elmalı kurabiyelerimizi pişirelim.
  • Fırından çıkardığımız kurabiyeleri soğumaya bırakalım.
  • Kurabiyelerin üzerine çay süzgeci yardımıyla pudra şekerini serpelim. (Elmalı kurabiyelerin sıcak olmaması gerekir sıcak olduğu takdirde pudra şekeri erir.)
  • Elmalı kurabiyelerinizi dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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