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Haberler Yaşam Çiğ Köfte Tarifi: Evde Çiğ Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Çiğ köfte tarifi: Evde çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Çiğ köfte çok araştırılan yiyecek tarifleri arasında yer alır. Son yıllarda popülerliği daha da artan çiğ köfteyi evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Kolay çiğ köfte tarifi ile siz de evde dilediğiniz zamanda çiğ köfte yapabilirsiniz. İşte, sizin için hazırladığımız en lezzetli çiğ köfte tarifi sizlerle!

Çiğ Köfte Tarifi: Evde Çiğ Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Çiğ köfte yapılışı her ne kadar zor gibi gözükse de aslında tarifi oldukça kolay. Tam kıvamda lezzetli çiğ köfte yapmak için gerekli püf noktaları dikkate almanız gerekir. Bunların en başında bulgurunuzun kaliteli olması gelir. Çiğ köftenin ana malzemesi esmer bulgurdur ve esmer bulgur iyi, kaliteli olmaz ise çiğ köftenin kıvamı tutmayabilir. Sizin için hazırladığımız çiğ köfte tarifi ile bundan sonra çiğ köftenizi evde yapmaya başlayacaksınız. Hazırladığımız çiğ köfte tarifine bakalım…

  • Kaç kişilik: 4-6 kişilik
  • Hazırlama süresi:45 dakika hazırlama
  • Pişirme süresi: yok
  • Kalori:1 porsiyon 225

Çiğ Köfte Malzemeleri

  • 1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur (200 ml su bardağı)
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 yemek kaşığı isot
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet limonun suyu

Yanında tüketmek için; lavaş, kıvırcık ya da göbek marul kullanabilirsiniz.

Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • Evde çiğ köfte yapımı için uygun bir kap içerisinde 1,5 su bardağı esmer bulguru koyalım. Ardından üzerine sıcak suyumuzu ekleyelim ve 15 dakika boyunca bulguların yumuşayıp şişmesi için üzerini güzelce kapatıp bekleyelim. Bu süre kullandığınız bulgurun cinsine göre kısalabilir ya da uzayabilir. İyi bir sonuç elde etmek için kullandığınız bulgurun çiğ köftelik esmer bulgur olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz.
  • Bulguların yumuşamasını beklediğiniz sırada diğer malzemelerin hazırlanışına geçebilirsiniz. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı yemeklik olacak şekilde ince doğrayalım. Dilerseniz soğanı rendeleyebilir ya da robottan geçirebilirsiniz fakat bu şekilde küçük küçük doğramak çiğ köftenizin lezzetini arttıracaktır.
  • Doğranan soğanlar avuç içine alınarak güzelce sıkılır ve soğanın acı suyu çıkarılır.
  • 15 dakika geçmesinin ardından bulgurun üzerini açalım. Bulgurun çiğ köfte için doğru kıvamı aldığını anlayabilmek için bulgurdan bir parça alalım ve elimizle sıkalım. Bulgurunuz elinizde şekil alıyorsa güzelce şişmiş ve kıvama gelmiş demektir. Eğer kıvam almıyor ve dağılıyor ise üzerine biraz daha sıcak su ekleyerek kıvam almasını sağlayabilirsiniz.
  • Hazır olan bulgurları çiğ köfte yoğurma tepsisi üzerine alalım. Üzerine tuz ve isotu ekleyerek yoğurmaya başlayalım.
  • Suyu sıkılan soğanları ekleyelim ve iyice karıştırmaya devam edelim.
  • Çiğ köfte harcımıza domates salçası, biber salçası, yoğurt, sıvı yağ, limon suyu, nar ekşisini ilave edelim.
  • Çiğ köfte harcını yarım saat kadar iyice yoğuralım. Bu aşamada malzemeleri güzelce yedirebilmek önemli. Çiğ köfte için kullanacağınız isotun iri taneleri olması ve yağlı olması çiğ köftenin harcının rengini alması açısından önemlidir.
  • Çiğ köfte harcı istediğimiz kıvama geldiğinde elimize bir parça alalım, bu parçayı sıkarak şekil verelim. Çiğ köfte yapılışı sırasında eldiven kullanmak çiğ köftenin pürüzsüz olmasını sağlar. Ara sıra ellerinizi ıslatmanız daha iyi şekil verebilmenize yardımcı olur.
  • Şekil verme işlemi ardından çiğ köftenizi servise hazırlayabilirsiniz. Servis sırasında marul, limon, maydanoz, nar ekşisi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çiğ köftenizi lavaş arasına koyarak dürüm şeklinde tüketebilirsiniz.
  • Size verilen ölçülerle 30 adet kadar çiğ köfte elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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