Elmalı turta tarifi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Elmalı Turta Tarifi: Elmalı Turta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
ABONE OL

Elmalı turta tarifi

Bir kurabiye çeşidi olan elmalı turta, büyük-küçük demeden pek çok kişinin en sevdiği lezzetlerden biri. Yapımı zor ve zahmetli gibi görünen elmalı turta, genellikle özel günlerde ikramlık olarak yapılıyor. Ancak püf noktalarına hâkim olan kişiler tarafından sık sık yapılan bir tatlıya dönüşüyor. Peki, kolay elmalı turta tarifinin püf noktaları nelerdir?

Elmalı Turta Tarifi: Elmalı Turta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Lezzetli bir kurabiye ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartmak istiyorsanız ya da özel bir gün için farklı bir kurabiye denemek istiyorsanız sizler için hazırladığımız elmalı turta tarifini deneyebilirsiniz. Peki, elmalı turta nasıl yapılır? Pratik elmalı turta tarifinde nelere dikkat edilmelidir? Elmalı turta malzemeleri nelerdir? Tüm bu soruların cevabı için içeriğimizin devamına göz atabilir, lezzetli mi lezzetli bir elmalı turta yapımına hemen başlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

  • Kaç kişilik: 4-6 kişilik
  • Hazırlama süresi: 20 dakika
  • Pişirme süresi: 40 dakika
  • Kalori: 1 porsiyon için yaklaşık 433 kalori

Elmalı Turta Malzemeleri

Hamuru için;

  • Oda sıcaklığında 250 gr tereyağı ya da margarin
  • 2 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı süt
  • 8 yemek kaşığı şeker
  • 5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

İç Malzemesi için;

  • 8 yemek kaşığı şeker
  • 4 adet kırmızı elma
  • İsteğe bağlı çekilmiş ceviz
  • 2 yemek kaşığı tarçın

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı
  • Pudra şekeri

Elmalı Turta Nasıl Yapılır?

  • Elmalı turta tarifi için yapılması gereken ilk işlem, geniş bir kaba margarin, süt, yumurta, şeker, vanilya ve kabartma tozunu almak olacak. Elinizle tüm karışımını yoğurun.
  • Ardından kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unu ilave edin. Hamurun kulak memesi kıvamında olmasına özen gösterin. Hamur kıvam aldıktan sonra üçte birini ayırın ve bir streç filme sararak buzdolabına kaldırın. Bu parça, turtanın şeritlerini yapmak için sonraki aşamalarda gerekli olacak.
  • Elmaları soyun ve rendeleyin. Rendeledikten sonra bir tencereye elmaları ve şekeri ilave edin. Elmalar suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten hemen sonra ocaktan alın ve toz tarçını ekleyerek karıştırın.
  • Turtayı pişireceğiniz kalıbı iyice yağlayın. Hamurun kabın zeminine orantılı bir şekilde yerleştirin.
  • Hazırladığınız iç harcı hamurun üzerine dağıtın. Daha önce bir miktar ayırdığınız hamuru şeritler halinde kesin ve iç harcın üzerine yerleştirin.
  • Şeritlerin üzerine yumurta sarısı sürün.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına kalıbı yerleştirin.
  • Piştikten sonra fırından çıkarın ve üzerine pudra şekeri serpiştirin. Elmalı turta yapımı bu kadar basit ve servise hazır.

Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü
GÜNDEM Trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü
Son dakika: 1 asker şehit oldu!
GÜNDEM 1 asker şehit oldu!
Prof. Naci Görür İstanbul'da depreme karşı en riskli 5 ilçe için uyarıda bulundu! - Güncel haberler
GÜNDEM Prof. Naci Görür uyardı! İstanbul'da en riskli 5 ilçe
Marmara'da müsilaj riski devam ediyor mu? Sıcaklıklar nedeniyle tekrar oluşabilir! - Güncel haberler
GÜNDEM Marmara'da müsilaj riski devam ediyor mu?
Resimli Kurban Bayramı mesajları 2023: En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajı ile Bayramınız Mübarek Olsun sözleri
GÜNDEM En güzel resimli Kurban Bayramı mesajları
Antalya'da tefeci operasyonu
GÜNDEM Antalya'da tefeci operasyonu! Tişörtündeki yazı ...
İstanbul akılalmaz olay! İki yaşındaki çocuk 4'üncü kattan minibüsün üzerine düştü! - Son dakika haberler
GÜNDEM İki yaşındaki çocuk 4'üncü kattan minibüsün üzerine ...
Kurban keserken okunan dua: Diyanet kurban keserken hangi dua okunur ve nasıl tekbir getirilir?
GÜNDEM Kurban keserken hangi dua okunur?
Son dakika: Bakan Uraloğlu'ndan bayram tedbirleri açıklaması
GÜNDEM Bakan Uraloğlu'ndan bayram tedbirleri açıklaması
Son dakika: Giresun'da sel suları heyelana yol açtı! - Haberler
GÜNDEM Giresun'da sel suları heyelana yol açtı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.