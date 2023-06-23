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Hızlı ve pratik bir yapıma sahip olduğu için bilenler tarafından sıklıkla yapılan yoğurtlu irmik tatlısı belli püf noktalara dikkat edildiğinde, muazzam bir lezzete dönüşecektir. Peki, yoğurtlu irmik tatlısı tarifinde nelere dikkat edilmeli? Yoğurtlu irmik tatlısı malzemeleri nelerdir? Evde kolayca deneyeceğiniz yoğurtlu irmik tatlısı nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevabını içeriğimizin devamında bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Kaç kişilik: 8-10 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Kalori: Bir dilim için yaklaşık 331 kalori

Yoğurtlu İrmik Tatlısı Malzemeleri

3 çay bardağı un

3 yumurta

3 çay bardağı irmik

3 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Hindistan cevizi

Yarım su bardağı ceviz içi

Şerbeti için;

4,5 su bardağı şeker

4,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yoğurtlu İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

Tatlının şerbetini önceden hazırlamanız gereklidir çünkü bu tarifte soğuk şerbet kullanılacak. Şerbeti için limon, su ve şekeri, şeker eriyinceye kadar kaynatın. Şekeri eridikten sonra karıştırmayı bırakarak, bir süre kısık ateşte pişirmeye devam edin. Pişirme işlemi bittikten sonra şerbeti ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Yoğurtlu irmik tatlısı tarifi nin ikinci aşaması ise yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşana ve köpürene kadar çırpmak. Ardından sıvı yağ ve yoğurdu ekleyerek tekrar çırpma işlemini gerçekleştirin.

nin ikinci aşaması ise yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşana ve köpürene kadar çırpmak. Ardından sıvı yağ ve yoğurdu ekleyerek tekrar çırpma işlemini gerçekleştirin. Kullanacağınız unu mutlaka eleyerek karışımın içine ekleyin. Sonrasında irmik, ceviz içi, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. Bu işlemin hemen ardından tüm malzemeleri mikserin düşük ayarında çırpmaya devam edin.

Önceden yağladığınız tepsiye hamuru boşaltın. Hamuru tepsi zeminine orantılı bir şekilde dağıtın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tepsiyi yerleştirin.

Altı ve üstü kızarana kadar keki pişirin.

Fırından çıkan kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra çatal yardımı ile kekin üzerinde delikler açın.

Ardından soğuyan şerbeti kekin üzerine orantılı bir şekilde dökün.

Şerbeti iyice çektikten sonra tatlıyı küçük kare şeklinde dilimleyin ve üzerini Hindistan cevizi ile süsleyin.

Afiyet olsun.

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