Elmalı turta tarifi: Elmalı turta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Hem göze hem de damaklara hitap eden elmalı turta, kurabiye çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilen elmalı turta, üzerine serpiştirilen pudra şekeriyle lezzeti adeta doruklara taşımakta. Kolay elmalı turta tarifi nasıldır? Elmalı turta tarifi nedir? Elmalı turta nasıl yapılır? Elmalı turta yapımı nasıldır? Pratik elmalı turta tarifi nedir? Elmalı turta malzemeleri nelerdir? Tepside elmalı turta nasıl yapılır? İşte, merak edilen detaylar.

Kolay Elmalı Turta Tarifi En çok tüketilen tatlı çeşitlerinden bir tanesi olan elmalı turta, sadece lezzetiyle değil, görünümüyle de ön plana çıkmakta. Elma, ceviz ve tartıcının birbiriyle uyumu elmalı turtayı alternatiflerden ayırmakta. Özellikle çocukların gözdesi olan bu lezzet, tadını iç harcından alıyor. İsteğe bağlı olarak farklı şekillerde de hazırlanabilen elmalı turtanın yapımı da bir o kadar kolay. Tatlı ihtiyacınızı gün içerisinde karşılamak istiyor ancak ağır tatlıları tercih etmiyorsanız elmalı turta tarifine bir göz atabilirsiniz.

REKLAM Malzemeler 125 gram tereyağı

1/2 su bardağı şeker

1 adet yumurta

1 çay kaşığı (tepeleme) kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un İç harcı için: 4 adet elma

3 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 avuç ceviz Üzeri için: 1 tatlı kaşığı pudra şekeri Hazırlanan iç harç soğumaya bırakılır. Elmaların kabuğu soyulup rendelenir. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı tarçın ilave edilir. Suyu çekene kadar pişirilir. Piştiğinde ceviz de eklenerek soğumaya bırakılır. Hamuru için gereken malzemeleri karıştırıp yumuşak kıvamda bir hamur elde edin. Biri diğerinden daha büyük olacak şekilde hamuru ikiye bölün. Küçük olanı buzluğa koyun. Diğer hamuru kalıbınızın boyunda açın ve kalıba yerleştirin. Soğuyan harcı içine yerleştirin. Buzlukta olan hamuru çıkarın ve elinizle kopararak kırpık parçalar halinde harcın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırına koyun ve yaklaşık 30 dakika pişirin. Üzerinin piştiğinden emin olun. Afiyet olsun!

REKLAM Elmalı Turta Tarifi Elmalı turta tarifi, iç harç ve hamur malzemelerinden oluşmaktadır. Öncelikli olarak iç harç hazırlanıp soğutulur. Daha sonra yumuşak kıvamda bir hamur elde edilir. İkiye bölünen hamurun biri buzluğa biri de kalıba yerleştirilir. Soğuyan harç kalıbın içine dökülür ve diğer hamurla harcın üzeri kapatılır. Fırına koyulan turta, 30 dakika kadar pişirilir.

Elmalı Turta Nasıl Yapılır? Elmalı turta yapmak isteyenler, ancak nasıl yapılacağını bilmeyenler genellikle internetin arama motorlarından yardım almaktadır. Elmalı turta pratik bir yapıma sahip olan bir tariftir. Bazılarına göre elmalı turta yapımı zahmetli olarak nitelendirilse de püf noktalarına dikkat edildiği sürece bir zorluk yaratmayacaktır. Elmalı turtanın hamuru için tereyağı, şeker, yumurta, kabartma tozu, vanilin, un; iç harcı için elma, şeker, tarçın ve cevize ihtiyaç vardır. Dilerseniz turtanızı üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Önce iç harç daha sonra hamur hazırlanır. Hamur hem kalıp için hem de harcı kapatmak için gereklidir. Kalıba iç harç dökülür ve üzeri diğer hamurla kapatılır. Fırına verilerek pişirilir.

REKLAM Elmalı Turta Yapımı Elmalı turta, mazimizin güzide günlerinin bir sembolü, özel günlerimizin önemli sunumlarından biridir. Yediden yetmişe, her damak zevkine hitap eden bu lezzetin yapımı da bir o kadar pratik. Elmalı turta yapılırken hamur kıvamına ve iç harcına dikkat etmeli, pişirme süresi gözden kaçmamalıdır. Kıvamın iyi tutturulması elmalı turtanın sert ya da yumuşak bir yapıya sahip olmasının önüne geçecektir. Özellikle iç harcında kırmızı tatlı elmaların kullanılması gerekir çünkü yeşil elma, turtanın tadını değiştirebilir. Fırın ısısı ve süresi konusunda da dikkatli olunmalıdır. Tüm bu saydıklarımız elmalı turta tarifi için püf noktalardır.

Pratik Elmalı Turta Önce iç harç hazırlanır ve soğumaya bırakılır. Elmanın kabuğu soyulur ve rendelenir. Üzerine toz şeker ve tarçın ilave edilip pişirilir.

Piştiğinde ceviz eklenir ve soğumaya bırakılır.

Hamur malzemeleri karıştırılır ve yumuşak kıvamda hamur elde edilir. Biri büyük bir küçük olacak şekilde hamur ikiye bölünür. Küçük olan buzluğa kaldırılır.

Diğer hamur kalıba yerleştirilir ve harç içine yerleştirilir.

Buzluktaki hamur alınır ve kıpık parçalar halinde iç harcın üzerini kapatacak şekilde yerleştirilir.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar üzeri hafif kızaran dek pişirilir. Elmalı turta malzemeleri Elmalı turta malzemeleri; tereyağı, şeker, yumurta, kabartma tozu, vanilin, un, elma, tarçın, ceviz ve pudra şekeridir. Hamur için tereyağı, şeker, yumurta, kabartma tozu, vanilin, un gerekirken iç harç için elma, şeker, tarçın ve ceviz gerekmektedir. Üzeri için de pudra şekeri tercih edilebilir.