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        Haberler Dünyadan Elon Musk zayıflama ilacı kullandığını açıkladı - magazin haberleri

        Elon Musk zayıflama ilacı kullandığını açıkladı

        Tesla ve Space X'in kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk, zayıflama ilacıyla kilo verdiği açıklamasında bulundu. Sosyal medyada büyük etki yaratan bu itirafın ardından Donald Trump'ın sağ kolu konumundaki Musk'a zayıflama ilaçlarının ucuzlaması için yardım çağrıları yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:48
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        Elon Musk, ilaç kullanarak zayıfladığını açıkladı. Tesla ve Space X'in kurucusu olan milyarder girişimci, Noel Baba kıyafeti giydiği ve süslenmiş ağacın önünde poz verdiği Noel paylaşımında, zayıflama ilacı olarak kullanılmasıyla ünlenen ancak aslında Tip 2 Diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaçla kilo verdiğini söyledi.

        Musk, daha önce de kilo verme tedavilerine destek vermiş ve bunların halk sağlığını önemli ölçüde iyileştirme potansiyeline vurgu yapmıştı.

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        11 Aralık'ta X'teki mesajında şöyle yazmıştı: Amerikalılar için sağlık, yaşam süresi ve yaşam kalitesini iyileştirmek için ilaçları halka çok düşük maliyetli hale getirmekten daha iyi bir şey olamaz. Başka hiçbir şey buna yaklaşamaz bile.

        Musk'ın ilaç kullanarak kilo verdiğini açıklamasının ardından sosyal medyadan yorum yağdı.

        "İnanılmaz bir değişim" diyerek Musk'ın kilo vermesini övenlerin yanı sıra duruma daha şüpheci yaklaşıp ünlü milyarderin neden diyet yapmadığını merak edenler de oldu.

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        Bazı sosyal medya kullanıcıları, zayıflama ilacının yan etkilerine işaret ederek karşı çıktıklarını belirtti.

        Bir kullanıcı, "Zayıflama ilacı ters tepecektir. Yan etkilerinin kapsamı iyi bilindiğinde çok sayıda dava açılacaktır. Bu sihirli bir kurşun değil. Sadece bir kurşu" iddiasında bulundu.

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        ABD'ye yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın sağ kolu konumunda olan ve Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için Trump tarafından görevlendirilen Musk'a, zayıflama ilaçlarının ucuzlaması için yardım çağrıları da yapıldı.

        #Elon Musk
        #zayıflama ilacı
        #ozempic
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