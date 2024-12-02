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        Haberler Dünyadan Elton John görme yetisini kaybettiği için kendi müzikalini izleyemedi - magazin haberleri

        Elton John görme yetisini kaybettiği için kendi müzikalini seyredemedi

        Bir gözünde tamamen görme kaybı, diğer gözünde de sınırlı görüşü olan Elton John, kendi hazırladığı müzikali bile seyredemediğini, sadece dinlemekle yetindiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:39
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        Elton John, müziklerine imza attığı 'The Devil Wears Prada' adlı müzikalin galasına katıldı ancak görme kaybından dolayı gösteriyi seyredemediğini açıkladı.

        'Sir' ünvanlı 77 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz müzisyen; “Önizlemelerin birçoğuna gelemedim. Çünkü bildiğiniz gibi görme yetimi kaybettim. Bu yüzden onu seyretmek benim için zor ama duymayı seviyorum ve bu gece kulağa çok hoş geliyordu" ifadesini kullandı.

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        GÖZ ENFEKSİYONU GEÇİRDİ

        Elton John, temmuz ayında Fransa'dayken yakalandığı ciddi bir göz enfeksiyonunun sağ gözünü tamamen kaybetmesine, sol gözünün ise sadece sınırlı görüşe sahip olmasına neden olduğunu açıklamıştı.

        Elton John, sosyal medyada yaptığı açıklamada: "İyileşiyorum ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün tekrar görmeye başlaması biraz zaman alacak. Son birkaç haftadır benimle çok iyi ilgilenen mükemmel doktor ve hemşire ekibine ve aileme çok minnettarım" demişti.

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        "SIKIŞIP KALDIM"

        Sanatçı, geçen hafta katıldığı 'Good Morning America' adlı programda, görme kaybından dolayı yeni albümünün çıkışını ertelediğini belirtmişti.

        Dört aydır bir gözünün hiç görmediğini, diğer gözünün de az gördüğünü söyleyen John, "Her şeyin düzeleceğine dair umut var, ama şu anda biraz sıkışıp kaldım" demişti.

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        Stüdyoya gidip kayıt yapamadığını anlatan Elton John, şarkı sözlerini bile okuyamadığını belirtmişti.

        #Elton John
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