Elvira Kamaloğlu'ndan Avrupa'da gümüş madalya!
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Kamaloğlu, finalde Olgaç Khoroshavtseva'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.
Giriş: 11.04.2025 - 21:00 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:03
Slovakya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda milli sporcu Elvira Kamaloğlu, final mücadelesine çıktı.
Finalde Olgaç Khoroshavtseva’ya 6-4 mağlup olan Elvira Kamaloğlu, ikinci oldu ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.
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