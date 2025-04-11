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        Haberler Spor Diğer Güreş Elvira Kamaloğlu'ndan Avrupa'da gümüş madalya! - Diğer Haberleri

        Elvira Kamaloğlu'ndan Avrupa'da gümüş madalya!

        Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Kamaloğlu, finalde Olgaç Khoroshavtseva'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:00 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:03
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        Elvira Kamaloğlu'ndan Avrupa'da gümüş madalya!
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        Slovakya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda milli sporcu Elvira Kamaloğlu, final mücadelesine çıktı.

        Finalde Olgaç Khoroshavtseva’ya 6-4 mağlup olan Elvira Kamaloğlu, ikinci oldu ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

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