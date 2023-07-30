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Lisa Marie Presley, birçok arkadaşının bile bilmediği bir kilo verme ameliyatı geçirdiği ve ölümünün de bu ameliyatın komplikasyonları nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. Ünlü ismin vefat nedeni ise 7 ay sonra açıklanmıştı.