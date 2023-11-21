Emily Blunt: Bedeninizde bir sahtekarın yaşamasına benziyor
Çocukluğundan beri konuşmada sorunlar yaşayan Emily Blunt, kekemelikle yaşama deneyimini anlattı. Kekemeliği kişinin kim olduğunu yanlış yansıtabilen bir şey diye tanımlayan Bluny, "bedeninizde bir sahtekârın yaşamasına benziyor. Kira ödemeyen bir sahtekâr" dedi
Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu Emily Blunt, çocukluğundan beri sorunlar yaşadığı kekemeli deneyimi üzerine açıklamalarda bulundu.
'Power of Women Ödülleri'nde, Amerikan Kekemelik Enstitüsü'yle 17 yıllık çalışmasının takdir edildiği bir ödül alan 40 yaşındaki oyuncu Emily Blunt, kekemeliği kişinin kim olduğunu yanlış yansıtabilen bir şey olarak tanımladı.
"MİNNETTARIM"
Emily Blunt, "Kekemeliğe ışık tuttuğum için minnettarım çünkü bu engellilik, arkadaşları korku, utanç ve aşağılanmayla birlikte çoğu zaman gölgelerde yaşıyor.
Emily Blunt, toplumun kekemeliği sinirsel bir durum ya da psikolojik bir sorun olarak görmeyi bırakması gerektiğini söyledi.
"KEKEMELİK SİZİN HATANIZ DEĞİL"
Emily Blunt, ayrıca "Nörolojik, biyolojik, genellikle kalıtsal bir şey ve sizin hatanız değil" ifadelerini kullandı. Oyuncunun pek çok hayranı Blunt'ın konuşma bozukluğu yaşadığının farkında olmayabilir.
Emily Blunt, bazı telefon konuşmalarının ve yabancı ortamların kekemeliğini daha da güçleştirdiğini belirtti.
Emily Blunt, "Korktuğum ya da birilerini inandırma veya ikna etme baskısı altında olduğum ortamlar beni zorluyor, mesela benden asla size bir şey pazarlamamı istemeyin" dedi.
Kekemelikle büyümenin karmaşık doğası hakkında da konuşan Emily Blunt, terapiye rağmen bunun "sizi asla tam anlamıyla terk etmeyen" bir şey olduğunu belirtti.
Emily Blunt, ayrıca "Kekemelik bedeninizde bir sahtekârın yaşamasına benziyor. Kira ödemeyen bir sahtekâr. Ve nasıl biri olduğunuzu tamamen ve kesinlikle yanlış yansıtıyor" diye konuştu.
İletişim bozukluğunda konuşan kişi istemsiz olarak sesleri veya heceleri tekrarlayabiliyor, ilk heceyi uzatarak kelimeleri daha uzun hale getirebiliyor veya belirli kelimeleri söylerken sorun yaşayabiliyor.
Fotoğraflar: AA, AP, Avalon