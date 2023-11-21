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"KEKEMELİK SİZİN HATANIZ DEĞİL"

Emily Blunt, ayrıca "Nörolojik, biyolojik, genellikle kalıtsal bir şey ve sizin hatanız değil" ifadelerini kullandı. Oyuncunun pek çok hayranı Blunt'ın konuşma bozukluğu yaşadığının farkında olmayabilir.

Emily Blunt, bazı telefon konuşmalarının ve yabancı ortamların kekemeliğini daha da güçleştirdiğini belirtti.

Emily Blunt, "Korktuğum ya da birilerini inandırma veya ikna etme baskısı altında olduğum ortamlar beni zorluyor, mesela benden asla size bir şey pazarlamamı istemeyin" dedi.