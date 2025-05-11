Eminem'in evine iki kez giren kişi haneye tecavüzden suçlu bulundu

Ünlü rapçi Eminem'in ABD'nin Michigan eyaletindeki evine ikinci kez giren bir kişi, birinci derece haneye tecavüz ve ağırlaştırılmış tacizden suçlu bulundu.

Matthew David Hughes adlı tacizci, Ağustos 2024'te Detroit'in kuzeydoğusundaki bir banliyö olan Clinton Township'teki rapçinin evinde görüldükten sonra tutuklandı. 500 bin dolarlık kefalet koşullarını yerine getirmemesiyle cezaevinde tutuklu olarak kaldı.

Gerçek adı Marshall Mathers olan Eminem, geçen hafta duruşmada ifade verdi. Jüri, Matthew David Hughes'un suçlu olduğuna karar verdi. 32 yaşındaki Hughes'un cezası, 17 Haziran'da açıklanacak.

REKLAM

Matthew David Hughes ilk olarak 2020'de, Eminem'in Detroit'teki evine zorla girdiği için tutuklanmış ve kendisine birinci derece haneye tecavüz suçu isnat edilmişti. Eminem, uyandığında, ilk başta yeğeni sandığı Hughes'u evinde bulmuştu. Duruşma sırasında bir polis memuru, Eminem'in yetkililere Matthew David Hughes'un kendisine; "Onu öldürmek için geldiğini" söylediğini belirtmişti.

Matthew David Hughes, Eylül 2021'de 5 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı. Ancak kasım ayında basit saldırı suçundan tutuklanarak şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş ve cezaevine gönderilmişti.