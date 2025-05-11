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        Haberler Dünyadan Eminem'in evine iki kez giren kişi haneye tecavüzden suçlu bulundu - magazin haberleri

        Eminem'in evine iki kez giren kişi haneye tecavüzden suçlu bulundu

        Eminem'in evine iki kez giren Matthew David Hughes'un yargılandığı davada jüri, ısrarlı takipçinin suçlu olduğuna karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:18
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        Haneye tecavüzden suçlu bulundu
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        Ünlü rapçi Eminem'in ABD'nin Michigan eyaletindeki evine ikinci kez giren bir kişi, birinci derece haneye tecavüz ve ağırlaştırılmış tacizden suçlu bulundu.

        Matthew David Hughes adlı tacizci, Ağustos 2024'te Detroit'in kuzeydoğusundaki bir banliyö olan Clinton Township'teki rapçinin evinde görüldükten sonra tutuklandı. 500 bin dolarlık kefalet koşullarını yerine getirmemesiyle cezaevinde tutuklu olarak kaldı.

        Gerçek adı Marshall Mathers olan Eminem, geçen hafta duruşmada ifade verdi. Jüri, Matthew David Hughes'un suçlu olduğuna karar verdi. 32 yaşındaki Hughes'un cezası, 17 Haziran'da açıklanacak.

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        Matthew David Hughes ilk olarak 2020'de, Eminem'in Detroit'teki evine zorla girdiği için tutuklanmış ve kendisine birinci derece haneye tecavüz suçu isnat edilmişti. Eminem, uyandığında, ilk başta yeğeni sandığı Hughes'u evinde bulmuştu. Duruşma sırasında bir polis memuru, Eminem'in yetkililere Matthew David Hughes'un kendisine; "Onu öldürmek için geldiğini" söylediğini belirtmişti.

        Matthew David Hughes, Eylül 2021'de 5 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı. Ancak kasım ayında basit saldırı suçundan tutuklanarak şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş ve cezaevine gönderilmişti.

        Geçen mayısta şartlı tahliye edilmiş ve gözetim altında tahliye tarihi 19 Haziran 2026 olarak belirlenmişti. Serbest bırakıldıktan birkaç ay sonra Eminem'in evindeydi. Matthew David Hughes ayrıca 2019'da, Eminem'in Rochester Hills'teki eski mülklerinden birinde uyurken bulunmasının ardından da hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ev, o sırada başka bir ev sahibine aitti.

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        #Eminem
        #taciz
        #haneye tecavüz
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