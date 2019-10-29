Eminönü'ndeki balıkçılar kaldırıyor mu?

Eminönü'ndeki iskeleler arasında, ekmek arası balık satan kayıkçılar daha önce kaldırılmış, sadece Galata Köprüsü'nün Eyüp tarafında 3 teknelik yer tahsis edilmişti. Sadeliği terk eden balık-ekmek teknelerini İBB kaldırma kararı aldı.

İBB Eminönü'nde balık ekmek satan tekne sahiplerine ihtarname gönderdi. Gönderilen yazılarda, satış yapılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi. İBB'den yapılan açıklamada boşaltılan yerlerin yerine yeni kiracıların alınmayacağı kaydedildi.

BALIKÇILAR HABERTÜRK'E KONUŞTU

Habertürk TV'ye konuşan balıkçıklar, belediye ile karşı karşıya gelmek istemediklerini belirterek haklarını arayacaklarını söyledi.

Osman Öztekin ismindeki bir tekne sahibi şunları söyledi:

"1 Kasım itibariyle kira kontratı istemiyoruz, diyor ama bir gerekçe yok. Sayın Başkanın haberi olmadığı yönünde bize gelen duyumlar var. Bize gelen haberlerle kanuni hakkımızı arayacağız. Buranın en az 60 yıl tarihi var. 2020 Temmuz tarihi itibariyle, balık-ekmeğin bir yere toplanması kararı var. En az 1500-2000 kişiyi etkiler. Herkes ekmek isterken başkanımız buna müsaade etmeyecektir. Ekmeğimizin korunmasını rica ediyoruz" dedi.