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Haberler Gündem İstanbul Emirgan Korusu'na Nasıl Gidilir? Emirgan Korusu Nerede, Hangi Semtte?
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Emirgan Korusu'na nasıl gidilir? Emirgan Korusu nerede, hangi semtte?

Hepimizin adına az buçuk aşina olduğu, İstanbul’un en güzel mevkinde konumlanmış Emirgan Korusu, Boğazı selamlayan özellikle bahar aylarında adeta yeniden doğan doğa harikası bir yerdir. Bölgeye ulaşım için otobüs ve metro seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Emirgan Korusu'na Nasıl Gidilir? Emirgan Korusu Nerede, Hangi Semtte?

Emirgan Korusu'na Nasıl Gidilir?

  1. yüzyılda IV. Murad tarafından İranlı Emir Güne Han'a armağan edilen daha sonraları Feridun Bahçeleri olarak adlandırılan koru, günümüzde Emirgan Korusu olarak isim almıştır. Pek çok kez el değiştiren koru, 1940 yılında kamulaştırılıp park halini almış ve halka açılmıştır. Peki, Emirgan Korosu'na nasıl ulaşım sağlayabilirim? Diyenler için bölgeye ulaşım seçeneklerinin başlıcaları;

Avrupa yakasından bölgeye ulaşım sağlamak için

  • Sarıyer istikametine giden otobüslere binmeniz yeterlidir. 22, 22RE, 25E, 40, 42, 42T hatlarından herhangi birine binerek Emirgan durağında indikten sonra ortalama 5 dakikalık bir yürüme mesafesiyle koruya ulaşabilirsiniz.
  • Bağcılar - Güngören istikametinden gelenler ise Kabataş-Bağcılar tramvay hattını kullanarak Kabataş'ta inmeli ve Kabataş'tan kalkan 22, 25E numaralı otobüs hatlarına binip Çınaraltı durağına ulaşmalıdır.

Anadolu yakasından bölgeye ulaşım sağlamak için

  • Öncelikle Kadıköy ya da Üsküdar üzerinden Beşiktaş vapuruna binmeli, Beşiktaş'ta indikten sonra Ortaköy istikametine giden Bahçeşehir Üniversitesi durağından 22RE, 25E, 40, 42T, 40T hatlı otobüslerden herhangi birine binip Çınaraltı durağında inmelidir.
  • Kartal, Pendik, Tuzla, Maltepe bölgelerinden gelen Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu kullanarak buradan Kadıköy'e ulaşıp Beşiktaş vapuruyla Avrupa yakasına geçmelidir. Aynı şekilde Bahçeşehir Üniversitesi durağından 25E, 40, 40T, 42T hatlı otobüsleri kullanarak Çınaraltı durağında inmelidir.
  • Ümraniye üzerinden geliyorsanız öncelikle Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binmeli buradan Üsküdar'da inip Beşiktaş vapuruyla karşıya geçmelisiniz. Bahçeşehir Üniversitesi durağından 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T hatlı otobüslere bindikten sonra bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Emirgan Korusu Nerede?

Emirgan ile İstinye semtleri arasında konumlanan Emirgan Korusu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunmaktadır.

Koru, İstanbul Boğazı'na nazır bir şekilde konumlanan koruya 1871 ile 1878 yılları arasında Sarı Köşk, Pembe Köşk ve Beyaz Köşk olmak üzere tam üç adet köşk yaptırılmıştır.

Emirgan Korusu’na giriş için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Haftanın her günü açık olan park alanına 07:00 ile 23:00 saatleri arasında giriş sağlayabilirsiniz.

Emirgan Korusu'na Hangi Otobüsler Gider?

Koruya birçok ulaşım alternatifi yer almaktadır. Bunlardan en sık tercih edilen şüphesiz ki otobüs ile ulaşımlardır. Emirgan Korusu'na giden otobüsler;

  • Mecidiyeköy istikametinden gelenler 29Ş ile bölgeye ulaşım sağlayabilir.
  • Taksim üzerinden 40, 40T ve 42T hatlı otobüslere binip Çınaraltı durağında inmelisiniz.
  • Zincirlikuyu tarafından ulaşım sağlayacaklar 40B hatlı otobüslere binmelidir.
  • Kabataş istikameti üzerinden 22RE, 25E, 40T hatlarına binip Çınaraltı durağında inmeniz gerekmektedir.
  • Sarıyer ve Bahçeköy mevkiinden gelecekler 25E, 40T,42T hatlarını kullanmalıdır.
  • İstinye üzerinden ulaşım sağlamak isteyenler ise 40 numaralı otobüslere binmelidir.

Emirgan Korusu'na Metro İle Nasıl Gidilir?

  • Bölgeye Anadolu yakasından gelmek isteyenler Marmaray ile m2 metro hattına aktarma yaptıktan sonra Hacıosman’a gelip buradan 41CC Ayazağa - Sarıyer otobüsüne binebilir
  • Nişantaşı üzerinden ulaşım sağlamak isteyenler ise Osmanbey metrosuna binerek Hacıosman durağında inmelidir. Dilerseniz Levent metrosunu kullanarak Boğaziçi Üniversitesi durağında inebilirsiniz.

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