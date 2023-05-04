Emma Watson: Kafese kapatılmış gibi hissetmeye başlamıştım

"PEK MUTLU DEĞİLDİM"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emma Watson, "Dürüst olmak gerekirse pek mutlu değildim. Gerçekten zor bulduğum şey çıkıp da üzerinde pek de kontrolüm olmayan bir şeyi satmak zorunda kalmaktı. Sürecin içinde yer almadığım şeylerin yüzü ve sözcüsü olmak zorunda kalmak çok zordu" ifadelerini kullandı.