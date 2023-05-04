Emma Watson: Kafese kapatılmış gibi hissetmeye başlamıştım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emma Watson: Kafese kapatılmış gibi hissetmeye başlamıştım

Emma Watson, oyunculuk kariyerinden neden uzaklaştığına dair konuştu. "Kafese kapatılmış gibi hissetmeye başlamıştım" diyen ünlü aktris, "Dürüst olmak gerekirse pek mutlu değildim" ifadelerini de kullandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Emma Watson: Kafese kapatılmış gibi hissetmeye başlamıştım - Magazin haberleri

    'Harry Potter' film serisinde canlandırdığı 'Hermione Granger' karakteriyle tanınan Emma Watson, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Watson, oyunculuk yaparken mutlu olmadığını ifade etti. Emma Watson, sektörün kendisini kafese kapatılmış gibi hissettirmeye başladığını itiraf etti.
  • Emma Watson: Kafese kapatılmış gibi hissetmeye başlamıştım - Magazin haberleri

    "PEK MUTLU DEĞİLDİM"

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emma Watson, "Dürüst olmak gerekirse pek mutlu değildim. Gerçekten zor bulduğum şey çıkıp da üzerinde pek de kontrolüm olmayan bir şeyi satmak zorunda kalmaktı. Sürecin içinde yer almadığım şeylerin yüzü ve sözcüsü olmak zorunda kalmak çok zordu" ifadelerini kullandı.
  • Emma Watson: Kafese kapatılmış gibi hissetmeye başlamıştım - Magazin haberleri

    "DAHA İYİSİNİ YAPMALIYDIM DİYEBİLMEYİ İSTİYORUM"

    Emma Watson, "Sorumlu tutuluyordum ve bu gerçekten sinir bozucu bir hal almaya başlamıştı çünkü bir sesim veya söz hakkım yoktu" dedi.

    Emma Watson, eğer biri kendisini eleştirecekse de, "Karar benimdi, daha iyisini yapmalıydım" diyebilmeyi istediğini sözlerine ekledi.
  • Emma Watson: Kafese kapatılmış gibi hissetmeye başlamıştım - Magazin haberleri

    "ROBOT MODUNA GEÇMEK İSTEMİYORUM"

    Gelecekte oyunculuk kariyerine mutlaka döneceğini belirten ünlü oyuncu, "Bekleyip önüme neyin çıkacağını göreceğim için mutluyum. Yaptığım işi seviyorum. Mesele, kendimi farklı yüzlere ve kişilere bölmek zorunda kalmayacağım bir yol bulmak ve artık robot moduna geçmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters
  • Emma Watson: Kafese kapatılmış gibi hissetmeye başlamıştım - Magazin haberleri

    Emma Watson

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.