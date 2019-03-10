Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Hakkari'de

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Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği miting öncesi Hakkari'ye geldi.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ve İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu ile Yüksekova ilçesine gelen Uzunkaya, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve diğer ilgiler tarafından karşılandı.
Beraberindekilerle Kaymakam Kendüzler'i makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Uzunkaya, daha sonra Özel Harekat Yaşam Merkezine geçerek incelemelerde bulundu.
Ardından Yüksekova-Hakkari kara yolundaki bazı kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerini ziyaret eden Uzunkaya ve beraberindekiler, kara yoluyla kent merkezine geçerek Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uzunkaya ile Bursa ve Balıkesir'de bir süre birlikte çalıştıklarını söyledi.
Uzunkaya da ilk şark hizmetini Hakkari'de yaptığını ve 37 sene sonra tekrar buraya geldiğini belirtti.
Kentin bu süre zarfında çok geliştiğini ve güzelleştiğini aktaran Uzunkaya, şunları kaydetti:
"O zaman söylense ki 'Buralara uçak gelecek, uçakla yolculuk yapılacak' hayal gibi görünürdü ama hem yolları hem gelişimi itibarıyla çok farklı bir Hakkari'yi yıllar sonra buldum. 3 yıl dolu dolu hizmet yaptığım bu şehirde yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı miting öncesi hem valiliğimizi, emniyetimizi, jandarmamızı, diğer kurumlarımızı ziyaret etmek hem tedbirlerle ilgili arkadaşlarımızın planlamalarını yerinde görmek, güvenlik görevlilerimizle başta Valimiz olmak üzere birlikte olmak amacıyla 24 saatlik Hakkari ziyaretimiz oldu."
Uzunkaya, komiser olarak gelip başkomiser olarak ayrıldığı Hakkari'yi 37 yıl sonra Emniyet Genel Müdürü olarak ziyaret etmenin kendisi için ayrı onur verici olduğunu vurgulayarak, "Bu onuru da mutluluğu da tüm Hakkarili dostlarımızla hemşehrilerimizle paylaşmak isterim." dedi.
Vali Akbıyık, Uzunkaya'ya plaket ve yöreye ait el dokuması kilim takdim etti.
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