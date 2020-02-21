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Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme!

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltında bulunan şüphelilerden 2'si daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı

Altuğ Verdi
AA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 26'sı gözaltına alınırken, zanlılardan 7'sinin farklı FETÖ soruşturmalarından tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

AA'nın haberine göre, şüphelilerden 2'si, 19 Şubat'ta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı. Sorguları süren şüphelilerden 2'sinin daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri süren 22 şüpheliden 16'sının 24 Şubat'ta, 6'sının ise bir sonraki hafta adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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