Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aralıklarla huzur toplantıları düzenliyor. Kahvehanelerde mahalle sakinleriyle buluşan Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, vatandaşların şikâyet ve isteklerini dinliyor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için neler yapacakları konusunda ebeveynlere bilgi veriyor.

50 AŞAMADAN OLUŞAN MAVİ BALİNA"

AA'da yer alan habere göre çocuklarının ziyaret ettikleri internet sayfalarından haberdar olmaları konusunda ailelerden azami ilgi isteyen Kurt, kentte katıldığı toplantı ve programlarda aileleri bu yönde uyarıyor. Son zamanlarda teknolojinin yaygınlaşmasıyla tehlikeli oyunların da gençleri ve çocukları tehdit eder hale geldiğini anlatan Kurt, çocukların özellikle 50 aşamadan oluşan ve son aşamada oynayanları intihara sürükleyen "Mavi Balina" tarzı oyunlar oynamalarına izin verilmemesinin önemine değindi.

"TEHDİT EDİP ŞANTAJ YAPIYOR"

Emniyet Müdürü Kurt, "Mavi Balina' diye bir oyun var. Tehlikeli boyutlara geldi. Bu oyunlara çok fazla bağlı olan çocuklar gerçek ile hayali karıştırıyor. Çocuk oyuna kendini o kadar çok kaptırıyor ki normal günlük yaşantısında da o oyunun içerisinde olduğunu zannediyor. Bazı çocuklar ise birbirlerinin sosyal medya adreslerini çalabiliyor. Oradan da dolandırıcılık olaylarına karışabiliyorlar. Yine özellikle küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarımıza karşı teknolojiyi kötüye kullanan insanlar da ortaya çıkabiliyor. Bunlar da çocukları kandırıyorlar. Adam sanki onlarla yaşıtıymış gibi haberleşiyor, mesajlaşıyor, onun kafasını çeliyor" dedi.

"GİDELİM, DOLAŞALIM, KAÇALIM"

Kurt şöyle konuştu: "Gidelim, dolaşalım, kaçalım' diyerek çocukları maceraya sürüklemek istiyor veya cinsel istismar ya da fotoğraf konusu olabiliyor. Fotoğrafı çektirip göndertebiliyor, ondan sora çocuğu sıkıştırıyor. 'Bak elimde fotoğrafın var, şunu yapmazsan babana söylerim, bunu yapmazsan ailene söylerim' diye şantaj yapanlar, kötü niyetli kişiler olabiliyor. Ailelerin bunlara dikkat etmesi lazım."

"AİLELER ÖNLEM ALMALI"

Ailelerin, çocuğunun internet kullanımı ile ilgili önlemler alması gerektiğini dile getiren Kurt, "Anne, babalar çocuğun kullanabileceği interneti, girebileceği siteleri, belirleyebiliyor. Seçici programlardan bunu filtreleyebiliyorlar. Çocuğun girdiği siteleri ve kullandığı programları takip etmekte fayda var" diye konuştu.