Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamaları gerçekleşti
Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamalarının gerçekleştiğini duyurdu
Giriş: 06.07.2025 - 00:04 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:04
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.
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