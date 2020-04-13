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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İdlib'de görevli uzman çavuşun 5 yaşına giren oğlu ile TCDD'de görevli makinist babanın 4 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İdlib'de görevli uzman çavuşun 5 yaşına giren oğlu ile TCDD'de görevli makinist babanın kızına doğum günü sürprizi yaptı.

Suriye'nin İdlib kentinde görevli Uzman Çavuş Yunus Çalgın, oğlu Muhammed Ömer'in doğum gününde yanında bulunamadığını, TCDD'de makinist olarak görev yapan Bekir Deniz de sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni yaşına giren kızı Amine'ye pasta alamadığını 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise iletilen bu istekler üzerine harekete geçti.

Emniyet Müdürü Dağdeviren, mumları yanan birer pasta ile 4 yaşına giren Amine'nin Koyunoğlu Mahallesi'ndeki evine daha sonra da 5 yaşına giren Muhammed Ömer'in Ataköy Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.

Mahalleye gelen polis araçlarından "Doğum günün kutlu olsun" şarkısı çalınırken kapıyı açan çocuklara "Siz çağırırsınız da biz gelmez miyiz, iyi ki doğdun" diyen Dağdeviren, mumları üfleyen Amine ve Muhammed Ömer'e yeni yaşlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

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