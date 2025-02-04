Emrah: Dağ gibi arkandayım kızım

Emrah Erdoğan, 2014 yılında evlendiği Sibel Erdoğan'dan 2022'de boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden Elyesa ve Eleysa adında iki çocukları dünyaya gelmişti.

Ünlü şarkıcı, 8'inci yaşına basan kızı Eleysa için duygusal bir mesaj paylaştı: Kalbim, aşkım, prensesim, benim akıllı kızım Eleysam, sen bugün 8 yaşına girdin. Kutlu olsun yeni yaşın, Rabbim sana hep güzellikler nasip etsin. Allah'ım seni nazarlardan saklasın, sana olan sevgimin hiçbir tarifi yok…Sana olan sevgimin hiçbir tarifi yok. Bana karşılıksız sevgiyi öğretiyorsun, bana sarılıp babacığım dediğin zaman gerçek mutluluğu öğretiyorsun. Babandan sana söz, ömrümün sonuna kadar yanındayım, dağ gibi arkandayım.