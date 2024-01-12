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        Haberler Magazin Emrah Erdoğan: Çocuklarım en güzel aşklarım - Magazin haberleri

        Emrah Erdoğan: Çocuklarım en güzel aşklarım

        Emrah Erdoğan, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına çocuklarının isimlerini söyleyerek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusunu, "Benim iki tane evladım var; Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" şeklinde cevapladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 08:13 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:13
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Emrah Erdoğan, Etiler'deki bir alışveriş merkezindeydi. 15 yıl aradan sonra yılbaşı gecesi sahneye çıkan ve gözyaşlarını hâkim olamayan Erdoğan, duygularını muhabirlerle paylaştı.

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        "SAHNELERİ ÖZLEMİŞİM"

        Gazetecilerle sohbet eden Emrah Erdoğan, "Sahnede olmak beni hep heyecanlandıran bir şey olduğu için o heyecan yine oldu. Sahnelere devam edeceğim, özlemişim. Benim için sahnede olmak ayrı bir güzellik. Orada sevenlerimizle birlikte şarkılarımızı söyledik. Çok güzel geçti. İlgi çok güzeldi" dedi.

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        "ÇOCUKLARIM EN GÜZEL AŞKLARIM"

        Erdoğan, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına çocuklarının isimlerini söyleyerek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusunu, "Benim iki tane evladım var; Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" şeklinde cevapladı.

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        "DÜNYA BİR YANA, ONLAR BİR YANA"

        Çocuklarını gözlerden uzakta tutan Emrah Erdoğan, ayrıca, "Evlatlarıma özen gösteriyorum. Onların üstüne hassasiyetle duruyorum, titriyorum. O yüzden 'Allah nazardan korusun' diyorum. Onlar dünyaya geldikten sonra benim hayata bakış açım değişti. İyi ki varlar. Bu hayatta dünya bir yana, onlar bir yana" açıklamasını yaptı.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        #Emrah Erdoğan
        #emrah
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