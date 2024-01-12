Emrah Erdoğan: Çocuklarım en güzel aşklarım

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"SAHNELERİ ÖZLEMİŞİM"



Gazetecilerle sohbet eden Emrah Erdoğan, "Sahnede olmak beni hep heyecanlandıran bir şey olduğu için o heyecan yine oldu. Sahnelere devam edeceğim, özlemişim. Benim için sahnede olmak ayrı bir güzellik. Orada sevenlerimizle birlikte şarkılarımızı söyledik. Çok güzel geçti. İlgi çok güzeldi" dedi.