Emrah Erdoğan: Çocuklarım en güzel aşklarım
Emrah Erdoğan, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına çocuklarının isimlerini söyleyerek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusunu, "Benim iki tane evladım var; Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" şeklinde cevapladı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Emrah Erdoğan, Etiler'deki bir alışveriş merkezindeydi. 15 yıl aradan sonra yılbaşı gecesi sahneye çıkan ve gözyaşlarını hâkim olamayan Erdoğan, duygularını muhabirlerle paylaştı.
"SAHNELERİ ÖZLEMİŞİM"
Gazetecilerle sohbet eden Emrah Erdoğan, "Sahnede olmak beni hep heyecanlandıran bir şey olduğu için o heyecan yine oldu. Sahnelere devam edeceğim, özlemişim. Benim için sahnede olmak ayrı bir güzellik. Orada sevenlerimizle birlikte şarkılarımızı söyledik. Çok güzel geçti. İlgi çok güzeldi" dedi.
"ÇOCUKLARIM EN GÜZEL AŞKLARIM"
Erdoğan, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına çocuklarının isimlerini söyleyerek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusunu, "Benim iki tane evladım var; Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" şeklinde cevapladı.
"DÜNYA BİR YANA, ONLAR BİR YANA"
Çocuklarını gözlerden uzakta tutan Emrah Erdoğan, ayrıca, "Evlatlarıma özen gösteriyorum. Onların üstüne hassasiyetle duruyorum, titriyorum. O yüzden 'Allah nazardan korusun' diyorum. Onlar dünyaya geldikten sonra benim hayata bakış açım değişti. İyi ki varlar. Bu hayatta dünya bir yana, onlar bir yana" açıklamasını yaptı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram