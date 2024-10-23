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        Haberler Magazin Emrah Erdoğan, oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı - Magazin haberleri

        Emrah Erdoğan, oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı

        Ünlü şarkıcı Emrah Erdoğan, oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı. Erdoğan, oğlunu 'Küçük Emrah' diye tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:42
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        Oğluyla birlikte sahnede düet yaptı
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        Emrah Erdoğan, 2014 yılında Sibel Kirer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Elyesa ile geçtiğimiz akşam sahnede düet yaptı.

        Ünlü şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen dinleyicilerine 10 yaşındaki oğlunu 'Küçük Emrah' diye tanıttı.

        İkili, Emrah Erdoğan'ın 1996 yılında çıkardığı 'Götür Beni Gittiğin Yere' adlı şarkısını birlikte seslendirdi.

        Fotoğraflar: X

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