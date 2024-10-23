Emrah Erdoğan, oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı - Magazin haberleri

Emrah Erdoğan, oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı - Magazin haberleri

Emrah Erdoğan, oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı Ünlü şarkıcı Emrah Erdoğan, oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı. Erdoğan, oğlunu 'Küçük Emrah' diye tanıttı

Habertürk Giriş: 23.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:42 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL