Çift, tüm şehri gören King Power MahaNakhon’un 76’ncı katına çıkarak, çektirdiği romantik fotoğrafları Instagram’dan paylaştı. Şarkıcı paylaşımına, “Seni seviyorum” yazarken eşi Sibel Erdoğan ise, “Güldüğümüze bakmayın” notunu düştü.
BAKMADAN GEÇME
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