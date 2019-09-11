Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinEmrah eşi Sibel Erdoğan'la Tayland'a gitti - Magazin haberleri

Emrah ile eşi Sibel Erdoğan'dan romantik poz

Emrah, eşi Sibel Erdoğan’la Tayland’ın Bangkok şehrine gitti. Çift romantik pozlarını sosyal medyadan paylaştı

Emrah, Emrah Erdoğan, Sibel Erdoğan

Çift, tüm şehri gören King Power MahaNakhon’un 76’ncı katına çıkarak, çektirdiği romantik fotoğrafları Instagram’dan paylaştı. Şarkıcı paylaşımına, “Seni seviyorum” yazarken eşi Sibel Erdoğan ise, “Güldüğümüze bakmayın” notunu düştü.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aylin Coşkun'un dün evlendiği eşi Volkan Aslan hastaneye kaldırıldı
MAGAZİNAylin Coşkun'un eşi hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Yılın davası: Arda Turan - Berkay davasında karar çıktı! Arda Turan'a hapis...
MAGAZİNYılın davasında karar çıktı!
Gelin adayı Hanife Gürdal'dan bikinili paylaşım
MAGAZİNHanife'den bikinili paylaşım
Kendall Jenner'dan Brad Pitt itirafı: Yıllandıkça daha da yakışıklı oluyor
MAGAZİNKendall Jenner'dan Brad Pitt itirafı!
Ozan Güven ile Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik el ele görüntülendi
MAGAZİNEl ele görüntülendiler!
Son dakika: Ünlü oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybetti - Haberler
MAGAZİNUsta oyuncu hayatını kaybetti
Yüsra Geyik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yüsra Geyik hayatı
MAGAZİNYüsra Geyik kimdir
Süleyman Turan kimdir, kaç yaşında? Süleyman Turan ölüm nedeni nedir?
MAGAZİNSüleyman Turan kimdir?
Norm Ender'den o iddiaya yanıt: Kaza falan yok
MAGAZİNNorm Ender'den o iddiaya yanıt: Kaza falan yok!
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna sürpriz isim
MAGAZİNKuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna sürpriz isim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X