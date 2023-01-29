Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tayfun Erdoğan nişanlandı

Şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca reddettiği DNA testleri sonucu kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Eda İrap ile nişanlandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ile Eda İrap nişanlandı - Günün magazin haberleri

    Tayfun Erdoğan, 2022'nin aralık ayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Eda İrap'a evlilik teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.
  • Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ile Eda İrap nişanlandı - Günün magazin haberleri

    Babası Emrah Erdoğan ile yıllardır görüşmeyen Tayfun Erdoğan, nişanlandı. Çift, aile arasında sade bir tören eşliğinde nişan yüzüklerini taktı.
  • Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ile Eda İrap nişanlandı - Günün magazin haberleri

    "BU KARELERDE BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR"

    Tayfun Erdoğan, duygularını "Allah bana bugünleri gösterdi şükürler olsun. Aslanlar gibi ağabeylerim arkamda durdu, ellerimden tuttu. Bu karelerde güzel insanlar görüyorsunuz; baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükler taktık" sözleriyle ifade etti. 
  • Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ile Eda İrap nişanlandı - Günün magazin haberleri

    OĞLUNUN NİŞAN TÖRENİNE KATILMADI

    Nişan törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.
  • Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ile Eda İrap nişanlandı - Günün magazin haberleri

    "TAYFUN DA BÜYÜDÜ"

    Öte yandan Tayfun Erdoğan, mutlu haberi "Tayfun da büyüdü arkadaşlar ve evlenme teklifi ediyor. Seni çok seviyorum. 'Evet'i kaptım, 'Evet' dedi" sözleriyle duyurmuştu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.