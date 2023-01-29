"BU KARELERDE BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR"

Tayfun Erdoğan, duygularını "Allah bana bugünleri gösterdi şükürler olsun. Aslanlar gibi ağabeylerim arkamda durdu, ellerimden tuttu. Bu karelerde güzel insanlar görüyorsunuz; baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükler taktık" sözleriyle ifade etti.