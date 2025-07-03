Emre Altuğ, Mirkelam ile düet yaptığı 'En Gerçeği'ni dinleyicilerle buluştu. Şarkının klibi için kamera karşısına geçen Emre Altuğ, klipten bir kesiti de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Klipte, Emre Altuğ'un partneri Pınar Demiral ile aynı dondurmayı yaladığı görüldü.

Dondurma sahnesiyle sosyal medyada gündem olan Altuğ için bazı sosyal medya kullanıcıları; "Yakışmadı", "Hiç hoş değil", "Çocuklar izliyor lütfen ama..." ve "Şarkıyı dinlemeye gerek yok klipten kaybettin zaten" yorumları yapıldı.

REKLAM

Öte yandan Emre Altuğ'un ardından Tarkan'ın 2001'de yayınlanan 'Hüp' adlı şarkının klibini akıllara getirdi. Tarkan da klipte oyuncu Sinemis Candemir ile makarna yerken öpüşmüştü.

Tarkan da o dönem klipteki sahnelerden dolayı eleştirilere maruz kalmıştı.