Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç kimdir?

Yıllar sonra bir araya geldiler

Eski futbolcu Emre Aşık'la 2012 yılında yaptığı evlilikle adını duyuran Yağmur Sarnıç, 1993 tarihinde dünyaya geldi. Yağmur Sarnıç'ın mesleği ise iç mimarlıktır.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç olaylı bir şekilde boşandı.

Tartışmalar ve kavgalarla adı sıkça medyada yer alan Yağmur Sarnıç, 2017 yılında bir baykuş nedeniyle veteriner ile tartışmıştır.

Sarnıç, hastanede araç park etme mevzusu sebebiyle güvenlik görevlisiyle tartışmış ve olay polislerin müdahalesi ile son bulmuştur.

Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık ile olan evliliğinden üç çocuğu bulunuyor.