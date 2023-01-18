Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç tekrar karşı karşıya! - En son haberler
ABONE OL

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç "tehdit" davasında bir kez daha mahkemede karşı karşıya geldi

Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç, bir kez daha mahkemede karşı karşıya geldi. Yağmur Sarnıç'ın Aşık'a hakaret ettiği iddiasıyla görülen davanın duruşmasında dikkat çeken anlar yaşandı. Duruşmada Sarnıç, "Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi. Emre Aşık ise, "Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" diye konuştu

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç tekrar karşı karşıya! - En son haberler
DHA

Bir televizyon programında 3 yıl önce eski eşi Emre Aşık ve avukatına söylediği sözler nedeniyle "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmada Yağmur Sarnıç, "Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır." dedi. Emre Aşık ise ifadesinde, "Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" diye konuştu. Mahkeme, tanık dinletme, yayın yasağı ve gizlilik konusundaki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Yağmur Sarnıç katıldı. Şikayetçi Emre Aşık ile Funda Sadıkahmet ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"HAKARET VE KÜÇÜK DÜŞÜRME KASTIM YOKTUR"

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Yağmur Sarnıç çalışmadığını belirterek aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi. Emre Aşık ise aylık gelirini belirtmedi. Duruşmada savunma yapan Yağmur Sarnıç suçlamaları kabul etmeyerek, "Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunlar bilinen mahkemede ve aramızda konuştuğumuz hususlardır. Eşimle ne zaman sulh olmak istesem Funda Hanım karşıma çıkıyor, engel oluyor. Emre'nin uyarıcı madde kullandığını kabul ettiğine dair boşanma davasında pedagog raporunda beyanı vardır. Hakaret ve küçük düşürme kastım yoktur. Hakkımda daha önce ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği için bu dosya kapsamında beraat etmem gerekiyor." dedi.

"AYNI YERDE OLMAKTAN VE AYNI HAVAYI SOLUMAKTAN BİLE RAHATSIZIM"

Emre Aşık, Yağmur Sarnıç tarafından iftiralara maruz kaldığını ifade ederek, "Sanığın bahsettiği gibi sadece boşanma davasında pedagog ile yaptığım özel görüşmede bir defa uyarıcı madde kullandığımı bir daha da kullanmadığımı belirtmiştim. Buna ilişkin rapor almıştım ve raporum temiz çıkmıştı. Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" şeklinde konuştu. Funda Sadıkahmet de Yağmur Sarnıç´ın kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle cezalandırılmasını istedi.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI YAYIN YASAĞI TALEP ETTİ

Emre Aşık´ın avukatı Yağmur Sarnıç´ın duruşmadaki hal ve tavırlarının tahrik edici olduğunu bu nedenle suçu işlediği konusunda kuvvetli şüpheler sağladığını belirterek dosyaya yayın yasağı ve gizlilik getirilmesini talep etti. Talebe karşılık söz alan Yağmur Sarnıç, "Ben yayın yasağı istemiyorum, korkacak bir şey yok. Tanıklarımın dinlenmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, tanık dinletme, yayın yasağı ve gizlilik konusundaki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi. Emre Aşık, duruşma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Açıklamada bulunan Yağmur Sarnıç ise, "Gördüğünüz üzere davanın basına açık olmasını ben istedim çünkü gerçekler ortada olduğu ve benim bunlarla korkum olmadığı için. Funda Hanım´ın gerçek yüzü bu davada ortaya çıkacak. Bir sonraki celsede bekliyorum sizi" diyerek adliyeden ayrıldı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yağmur Sarnıç'ın 2020 yılında katıldığı bir televizyon programında boşanma aşamasındaki eşi Emre Aşık ve avukatı Funda Sadıkahmet´e yönelik hakaret içeren sözler söylendiğinin bilirkişi raporunda da yer verildiği anlatıldı. İddianamede, Emre Aşık´a ve Funda Sadıkahmet´e söylenen sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte olduğu, küçük düşürücü söylemler olduğu belirtildi. İddianamede, Yağmur Sarnıç´ın Funda Sadıkahmet´e yönelik "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 1 yıl 15 günden 4 yıl 4 aya kadar, Emre Aşık´a yönelik "Hakaret" suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar, her iki şikayetçiye karşı toplamda 1 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, dosyanın uzlaşma bürosuna gönderildiği ancak tarafların uzlaşma sağlayamadığı da belirtildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kooperatif dairelerini birçok kişiye satmışlar
GÜNDEM Kooperatif dairelerini birçok kişiye satmışlar
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman ve saat kaçta?
GÜNDEM FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Annesinin bakıcısı yatağında ölü buldu
GÜNDEM Annesinin bakıcısı yatağında ölü buldu
Son dakika: Rus Kruvaziyeri liman usturmaçalarına çarptı! - Haberler
GÜNDEM Rus Kruvaziyeri liman usturmaçalarına çarptı!
"Et taşıyoruz" dedikleri kamyondan göçmenler çıktı!
GÜNDEM "Et taşıyoruz" dedikleri kamyondan göçmenler çıktı!
BURSLULUK ÜCRETİ 2023 | iOKBS Ocak ayı bursluluk parası zamlandı mı, ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?
GÜNDEM Bursluluk parası ne zaman ödenecek?
Bedelli askerlik yerleri nerelerde? Isparta, Erzincan, Manisa, Mamak bedelli askerlik yerleri 2023! Amasya Merkez 15. piyade tugayı
GÜNDEM Bedelli askerlik yerleri nerelerde?
Polis kılığına giren soygunculardan 'kara para' oyunu!
GÜNDEM Polis kılığına giren soygunculardan 'kara para' ...
Son dakika haberi | İçişleri duyurdu: Mardin'de 655 personelin katılımıyla operasyon başlatıldı!
GÜNDEM Mardin'de 655 personelin katılımıyla operasyon!
Avukatın cep telefonunu hacklediler! Müvekkilini dolandırdılar! - Adana haberleri
GÜNDEM Avukatın cep telefonunu hacklediler! Müvekkilini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.