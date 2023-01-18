Duruşmada Yağmur Sarnıç, "Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır." dedi. Emre Aşık ise ifadesinde, "Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" diye konuştu. Mahkeme, tanık dinletme, yayın yasağı ve gizlilik konusundaki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

"HAKARET VE KÜÇÜK DÜŞÜRME KASTIM YOKTUR"

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Yağmur Sarnıç çalışmadığını belirterek aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi. Emre Aşık ise aylık gelirini belirtmedi. Duruşmada savunma yapan Yağmur Sarnıç suçlamaları kabul etmeyerek, "Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunlar bilinen mahkemede ve aramızda konuştuğumuz hususlardır. Eşimle ne zaman sulh olmak istesem Funda Hanım karşıma çıkıyor, engel oluyor. Emre'nin uyarıcı madde kullandığını kabul ettiğine dair boşanma davasında pedagog raporunda beyanı vardır. Hakaret ve küçük düşürme kastım yoktur. Hakkımda daha önce ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği için bu dosya kapsamında beraat etmem gerekiyor." dedi.

"AYNI YERDE OLMAKTAN VE AYNI HAVAYI SOLUMAKTAN BİLE RAHATSIZIM"

Emre Aşık, Yağmur Sarnıç tarafından iftiralara maruz kaldığını ifade ederek, "Sanığın bahsettiği gibi sadece boşanma davasında pedagog ile yaptığım özel görüşmede bir defa uyarıcı madde kullandığımı bir daha da kullanmadığımı belirtmiştim. Buna ilişkin rapor almıştım ve raporum temiz çıkmıştı. Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" şeklinde konuştu. Funda Sadıkahmet de Yağmur Sarnıç´ın kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle cezalandırılmasını istedi.