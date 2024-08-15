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        Haberler Magazin Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı - Magazin haberleri

        Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı

        Emekli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş'ta yapılan GBT kontrolünde hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan arandığının görülmesi üzerine gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarnıç, tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:58
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        Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu.

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        Sarnıç’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Suçluyu kayırma’ suçundan arandığını gördü.

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        Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

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        İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

        Yağmur Sarnıç, geçtiğimiz nisan ayında intihara kalkışmıştı. İhbar üzerine polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

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        Yaşananların ardından Yağmur Sarnıç açıklama yapmıştı. Sarnıç; "İyiyim, merak etmeyin. Ben size kendimi atacağım dedim. Sinirlerim çok bozulmuştu. Duygu karmaşaları içindeyim. Sadece bir süre ilaç alıp uyumak kafamı toparlamak istedim. Ortalığı ayağa kaldırmışsınız. Endişe etmeyin, iyiyim. Ne kadar çok sevenim varmış meğer, bilmiyordum. Sizi üzdüğüm için özür dilerim ama şu an hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen beni anlayın. Hepinizi seviyorum" demişti.

        #Yağmur Sarnıç
        #Emre Aşık
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