İstanbul ve 10 ayrı ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapan çeteye operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 70 kişiden 56’sı gözaltına alındı.

11 İLDE 85 ADRESE OPERASYON



Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye çapında kaçak ve sahte nargile tütünü dağıtımı yapan çeteye yönelik teknik takip çalışması yapıldı. Kaçakçılık polisi, gece yarısında İstanbul ve 10 ayrı ilde 85 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçak ve sahte nargile tütününün toplandığı ve dağıtıldığı adreslerde çok miktarda tütüne el konuldu.

Düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 70 zanlıdan 56'sı gözaltına alındı. Zanlıların, Türkiye çapında sahte ve kaçak nargile tütünü dağıtımı yapan en büyük çetelerden biri olduğu öğrenildi.