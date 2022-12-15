İmamoğlu: En demokrat belediye başkanı demek, en başarılı başkan demek

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 büyükşehir belediye başkanının da katıldığı törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yolculuğu bize açan ve bu güzel zaman dilimini hepimize yaşatan kıymetli genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na huzurunuzda yürekten teşekkür ediyorum. Bu yolculuğa çıktığımda 'Nasıl anılmak istersiniz' dediklerinde 'Ben bu şehrin gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olmak isterim' demiştim. Çünkü zaten en demokrat belediye başkanı olmak demek bu şehrin en başarılı belediye başkanı olmak demektir. Kendimize çizdiğimiz bu demokrasi idealindeki üzerindeki yolculuk hiçbir zaman şaşmadı. Bir aşaması daha var o da sonuna kadar çalışmak. En üst seviyede, en ahlaklı, vicdanlı duygularla görevinizi yaparken 7/24 çalışmayı da asla kenarda tutmamak. Bulunduğum her ortamda 'Ben sizin aranızda en çok çalışan kişi olacağım' derim. Belediye başkanı en çok çalışan kişi olursa kendi kadrosu, ekibi de ona uyum sağlama gayreti içinde olur. Durdurulmuş olan 10 metro hattını birden çalıştıran ve bunları teker teker artık tamamlamaya geçen bütün projeler bu çalışkanlıkla tamamlanan projeler. Bugünkü temel atma dahil emeği geçen yüzbinlerce insanımıza ve milyonlarca hemşehrimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bizim ülkemizde bazen hiçbir başarı cezasız kalmaz. Bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum. İsraf düzenlerine son vermenin onları çok kızdırdığını biliyorum. Aynı zamanda İstanbul'un itibar görmemesi gereken tam aksine tedbirli olmanız gereken bazı kurumlarına itibarlı davranan dönemin bittiğine de çok üzüldüklerini biliyorum. O kurumlar bir haftadır konuştuğumuz ayıpları bize yaşatan kurumlar. Bir çocuğumuzun yaşadığı istismardan tutun farklı edepsiz işlemlerin paydaşı olan kurumları çevremizden uzak tuttuk. Sosyal yardım ve destekleri arttırmış olmamız, plansızlıktan, bir avuç insanı kayırma duygusundan böylesi bir döneme dönüşmek onları çok kızdırdı ve bizleri cezalandırmak istiyorlar. Aslında o kötü akıllarını ve zihinlerini, kötülük dolu kalplerini 'Binali beye mi oy vereceksiniz? Sisi'ye mi oy vereceksiniz' diye meydanlarda bağırdıklarında anlamak gerekiyordu. Ben bu memleketin evladıyım. Sisi ne biz ne?"

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir