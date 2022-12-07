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En eskisi 127 yıllık görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın erişime açtığı arşiv görüntüleri izleyenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor. En eskisi 127 yıllık olan görüntüler, kültürel mirasın görsel belleğini oluşturan filmlerin muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla restore edildi

En eskisi 127 yıllık görüntüler
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, en eskisi 127 yıllık olan arşiv görüntülerini erişime açtı. ‘Film Mirasım KTB’ mobil uygulaması ile erişime açılan arşivde ‘Atatürk’ün İzmir’e gelişi, ‘Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’a gelişi, İngiltere Kralı 8. Edward’ın Türkiye ziyareti ve Sultan Vahdettin’in kılıç alayı da dâhil olmak üzere birçok görüntü, kültürel mirasın görsel belleğini oluşturan filmlerin muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla restore edildi.

Arşiv görüntüleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Sinema Genel Müdürlüğü’nce oluşturuldu. Arşivin erişime açılmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayınladığı sosyal medya mesajıyla duyurdu.

Mehmet Nuri Ersoy, uygulamayı “Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına, Anıtkabir’in yapımından Kore Savaşı görüntülerine... Herkesin ilgisini çekecek yüzlerce Film sizleri bekliyor” sözleriyle duyurdu. Ersoy, ayrıca Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’a gelişi, Atatürk’ün İzmir’e gelişi, İngiltere Kralı 8. Edward’ın Türkiye ziyareti ve Sultan Vahdettin’in kılıç alayından oluşan görüntüleri de hesabından paylaştı.

Arşiv görüntüleri; ‘1895-1918’, ‘1918-1938’, ‘1938-1950’, ‘1950-1960’, ‘1960 Sonrası’ ve ‘Diğer’ olarak yıllara göre kategorilendirilirken I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün TBMM’ye gelişi, İsmet İnönü’nün cenaze töreni olmak üzere geniş bir yelpazede birçok video bulunuyor. Arşivde aynı zamanda Müzeyyen Senar’ın bir klibi de yer alıyor.

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