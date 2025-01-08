Türk pasaportu en güçlü pasaportlar arasında 46. sırada
Henley & Partners, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerini kullanarak hazırladığı 2025 Henley Pasaport Endeksi'yle dünyanın en değerli pasaportlarını belirledi. Türkiye ise geçen yılın aynı dönemine göre endekste 6 sıra atlayarak dünyanın en güçlü 46'ıncı pasaportu oldu. Türk pasaportuyla 116 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlıyor. 106 sıranın bulunduğu endekste bazı ülkeler aynı sırayı paylaşıyor. Türkiye de Rusya'yla aynı sırada.
Giriş: 08.01.2025 - 14:39 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:39