Altın Yunus finalistleri açıklandı

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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9'uncu Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film Ödülü' için yarışacak filmler belli oldu.

Reis Çelik'in başkanlık edeceği jürinin karşısına çıkacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler şunlar;

Anadolu Leoparı... Emre Kayiş

Bağlılık Hasan... Semih Kaplanoğlu

İçimdeki Kahrama... Sinan Sertel

İki Şafak Arasında... Selman Nacar

Kafes... Cemil Ağacıkoğlu

Koridor... Erkan Tahhuşoğlu

Lacivert Gece... Muhammet Çakıral

Okul Tıraşı... Ferit Karahan

Pota... Ahmet Toklu

Sabırsızlık Zamanı... Aydın Orak

Bağlılık Hasan

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek olan 9'uncu Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlere verilecek ödüller şöyle;

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü... 100.000 TL

En İyi Yönetmen... 20.000 TL

En İyi Kadın Oyuncu... 15.000 TL

En İyi Erkek Oyuncu... 15.000 TL

En İyi Senaryo... 10.000 TL

En İyi Sinematografi... 10.000 TL

En İyi Kurgu... 10.000 TL

Sabırsızlık Zamanı

Ayrıca festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında yer alan filmlerden birine FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) tarafından 10.000 TL'lik En İyi Yapımcı Ödülü takdim edilecek.