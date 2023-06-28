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En iyi Ryan Reynolds filmi önerileri - Ryan Reynolds'ın en sevilen filmleri listesi

Ryan Reynolds, 23 Ekim 1976 doğumlu Kanadalı bir aktördür. Vancouver, British Columbia'da doğmuş ve genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Oyunculuk yeteneği, mizah anlayışı ve cazibesiyle tanınır. Reynolds, çeşitli türlerdeki filmlerde rol almıştır, ancak genellikle komedi ve aksiyon filmlerinde kendini göstermiştir. İlk tanınma ve popülerlik kazandığı film, "Van Wilder: Party Liaison" (2002) oldu. Daha sonra "The Proposal" (2009), "Deadpool" (2016) ve "Deadpool 2" (2018) gibi önemli projelerde yer aldı.

En İyi Ryan Reynolds Filmi Önerileri - Ryan Reynolds'ın En Sevilen Filmleri Listesi
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Ryan Reynolds oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

  • Van Wilder - Party Liaison: Üniversite öğrencisi Van Wilder, eğlence dolu bir karakterdir ve okulda popülerlik kazanır. Ancak, mezuniyet partileriyle ilgili sorunlarla uğraşırken gerçek yetişkinliğe adım atmaya çalışır.

  • The Proposal: İşkolik bir editör olan Margaret, Kanada vatandaşlığına geçmek için asistanı Andrew ile sahte bir nişanlanma planlar. Ancak, ailelerini ikna etmek için Alaska'ya gittiklerinde beklenmedik bir aşk hikayesi ve komik olaylar yaşanır.

  • Buried: Paul Conroy, Irak'ta bir tır şoförüyken kaçırılır ve gömüldüğü tabutta hapsolur. Tek bir cep telefonu ve sınırlı bir hava kaynağıyla mücadele ederek kurtulmaya çalışır.

  • Deadpool: Kanserden kurtulan Wade Wilson, süper güçlere sahip Deadpool olarak intikam peşinde koşar. Kendine özgü mizah anlayışıyla suçlularla savaşırken, sevdiği kadını koruma görevini üstlenir. En iyi Ryan Reynolds filmleri arasında yer alır.

  • The Hitman's Bodyguard: Dünyanın en iyi koruma görevlisi olan Michael Bryce, ünlü bir tetikçi olan Darius Kincaid'i koruma görevini üstlenir. İkili, farklılıklarını bir kenara bırakarak tehlikeli bir yolculuğa çıkar ve düşmanlarına karşı mücadele eder.

  • Detective Pikachu: Pikachu'nun seslendirmesini yapan Reynolds, genç bir dedektifin yardımını alarak kaybolan babasını bulmaya çalışırken sevimli bir Pokemon olan Pikachu'ya dönüşür.

  • Free Guy: Guy, bir video oyununda NPC olarak yaşayan bir karakterdir. Ancak, bir gün farklı bir bilinç kazanır ve oyundaki sınırları aşarak maceralara atılır.

  • Safe House: Reynolds, genç bir CIA ajanını canlandırır. Güvenli bir saklanma yeri olarak kullanılan bir evde, tehlikeli bir mahkumu (Denzel Washington) koruma görevini üstlenir. Ancak, ev saldırıya uğradığında, ikili hayatta kalmak ve gerçek düşmanlarını ortaya çıkarmak için birlikte çalışmak zorunda kalır.

  • The Voices: Reynolds, bir fabrikada çalışan Jerry Hickfang'ı canlandırır. Jerry, konuşan evcil hayvanlarıyla delüzyonel bir ilişkiye sahiptir ve işlediği korkunç cinayetleri onunla konuşan kedi ve köpeğiyle tartışır. Film, komedi ve kara mizah unsurlarıyla dolu psikolojik bir gerilim sunar.

  • Life: Reynolds, bir uzay görevinde yer alan bir astronotu canlandırır. Mars'tan alınan bir örneğin yaşam formunu içerdiği keşfedildiğinde, bu keşif beklenmedik sonuçlara yol açar ve astronotlar hayatta kalmak için mücadele eder.

  • 6 Underground: Reynolds, bir milyarder tarafından kurulan gizli bir örgütün liderini canlandırır. Ölüm sahnesi taklidi yapan altı kişilik bir ekip, dünya çapında adaleti sağlamak için suçlularla savaşır ve operasyonları tamamen off-the-grid gerçekleştirir. Ryan Reynolds'ın en iyi filmlerinden biridir.

  • The Hitman's Wife's Bodyguard: Devam filmi olan bu yapım, Michael Bryce (Reynolds), Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) ve Sonia Kincaid (Salma Hayek) arasındaki eğlenceli ve tehlikeli maceralarını konu alır. Üçlü, yeni bir tehditle karşılaşırken bir araya gelir ve dünyayı kurtarmak için çaba gösterir.

Ryan Reynolds, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda yapımcı olarak da aktiftir. Birçok projede yapımcı olarak görev almış ve kendi şirketi Maximum Effort ile çeşitli film ve televizyon yapımlarına imza atmıştır. Reynolds, eşi Blake Lively ile evlidir ve birlikte üç çocukları vardır. Ayrıca sosyal medyada da aktiftir ve mizah dolu paylaşımlarıyla dikkat çeker. Ryan Reynolds'ın son filmi ise Ghosted şeklindedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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