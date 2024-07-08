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        Haberler Gündem Güncel En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor | Son dakika haberleri

        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor

        Bolu D-100 kara yolundan sanayi sitesine dönüşün sağlandığı, çok sayıda kazanın yaşandığı ve 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan kavşak için kapatılma kararı verildi. En son 6 gün önceki kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği kavşağın kapatılması için çalışma başlatılırken, bölgedeki esnaf karara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:04
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        Bolu'da D-100 kara yolu Sanayi yan yol kavşağında, 2 Temmuz'da İbrahim Ö. idaresindeki otomobil, kavşaktan sanayi yönüne dönüş yapan Engin Gökdemir (60) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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        Kazada otomobil sürücülerinden Engin Gökdemir ile aynı araçta bulunan Sabri Gökdemir yaşamını yitirdi, sürücülerden İbrahim Ö. otomobilde bulunan Ünal K. ve Özay Ö. ise yaralandı.

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        Aynı kavşakta daha önce de çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve hasarlı kaza meydana gelirken, 2 Temmuz'daki kaza sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü kavşağın kapatılmasına karar verdi.

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        Karayolları ekipleri, iş makineleri ile kavşağın kapatılması için çalışma başlattı.

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        Sabah saatlerinde esnaftan bazıları kavşağın kapatılmasına tepki gösterirken, polis ekipleri çalışmanın yapıldığı alanda güvenlik önlemi aldı.

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        "YOLUN KAPANMASI SANAYİYİ BÜYÜK DERECEDE ETKİLEYECEK"

        Yolun kapatılmaması gerektiğini söyleyen İzzet Baysal Merkez Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Zafer Aydın, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Yolun kapanması sanayiyi büyük derecede etkileyecek. Burada araç yığılmaları olacak. Bazı sürücülerin hız tutkusu yüzünden burada sanayi kavşağı kapatılıyor. Böyle bir şey olmaz. Işıklarda da kazalar oluyor. İlk önce şoförlerimizin eğitilmesi gerekiyor. Eğitimsiz şoförlerin yüzünden yol kapatılıyor" dedi.

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        Kavşağın kapatılması sonrası sürücüler, sanayiye girişleri her iki tarafında bulunan yollardan sağlayacak. 

        #Bolu
        #ölüm kavşağı
        #trafik kazaları
        #bolu d-100deki ölüm kavşağı
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