En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor

"YOLUN KAPANMASI SANAYİYİ BÜYÜK DERECEDE ETKİLEYECEK"

Yolun kapatılmaması gerektiğini söyleyen İzzet Baysal Merkez Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Zafer Aydın, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Yolun kapanması sanayiyi büyük derecede etkileyecek. Burada araç yığılmaları olacak. Bazı sürücülerin hız tutkusu yüzünden burada sanayi kavşağı kapatılıyor. Böyle bir şey olmaz. Işıklarda da kazalar oluyor. İlk önce şoförlerimizin eğitilmesi gerekiyor. Eğitimsiz şoförlerin yüzünden yol kapatılıyor" dedi.